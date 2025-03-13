Трамп пригрозил ввести пошлины 200% (да, двести процентов) на весь алкоголь из Евросоюза
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на импорт любых алкогольных напитков из Евросоюза в Соединенные Штаты в ответ на то, что ЕС, по его словам, «только что ввел отвратительные 50-процентные тарифы на виски».
«Если этот тариф не будет немедленно отменен, США вскоре введут 200-процентный тариф на все вина, шампанское и алкогольные напитки, поступающие из Франции и других стран, представляющих Евросоюз», — написал Трамп в соцсети Truth Social 13 марта.
Пока что ЕС не вводил пошлины на импорт товаров из США, как об этом заявил Трамп. Европейский союз сообщил 12 марта, что собирается ввести с 1 апреля пошлины на импорт различных товаров из США на сумму 26 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это ответной мерой на действия США, которые ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия.
По данным The Wall Street Journal, Евросоюз планирует ввести 50-процентные пошлины на импорт американского виски, мотоциклов и моторных лодок.
США в 2023 году импортировали из стран ЕС вино на 4,7 миллиарда долларов, сообщала газета The Telegraph. В тот же период США экспортировали в Евросоюз виски на 571 миллион долларов.
Европа — значимый потребитель американского виски. За последние три года экспорт вырос на 60% до 699 миллионов долларов после отмены прежних пошлин, сообщает CNN, ссылаясь на Совет по дистиллированным спиртным напиткам США.