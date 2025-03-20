Евросоюз отложил до середины апреля принятие ответных пошлин на товары из США
Власти Евросоюза отложили до середины апреля принятие контрмер на американский импорт в ответ на 25-процентные пошлины США на импорт стали и алюминия из ЕС, сообщает Reuters.
Евросоюз собирался восстановить действие мер, которые были согласованы еще в 2018 и 2020 годах. Пошлины планировали ввести в два этапа: с 1 апреля на американский экспорт на 4,5 миллиарда евро, с 13 апреля — еще на 18 миллиардов евро. На первом этапе, в частности, должны были вступить в силу 50% пошлины на американский бурбон.
«Мы сейчас рассматриваем возможность согласования сроков двух наборов контрмер ЕС, чтобы мы могли одновременно проконсультироваться с государствами-членами по обоим спискам, и это также даст нам дополнительное время для переговоров с нашими американскими партнерами», — сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на слушаниях в Европейском парламенте.
По словам чиновника, ему удалось добиться небольшого прогресса в переговорах с представителями США по предложению о снижении импортных пошлин на промышленные товары.
Евросоюз объявил об ответных пошлинах на американские товары, включая алкогольные напитки, в середине марта. Тогда президент США Дональд Трамп пригрозил в начале апреля ввести пошлины 200% на весь алкоголь из ЕС.
Против европейских ответных мер выступали Италия и Франция — крупнейшие экспортеры вина в США, отмечает Reuters. Агентство полагает, что отсрочка позволит скорректировать перечень американских товаров, на которые ЕС введет пошлины.