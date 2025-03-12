«Быстрые и соразмерные». Евросоюз объявил об ответных пошлинах на американские товары

Еврокомиссия объявила о введении «быстрых и соразмерных» контрмер на американский импорт в Евросоюз в ответ на «необоснованные пошлины» США на импорт стали и алюминия из ЕС. Об этом объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«С сегодняшнего утра США применяют 25-процентную пошлину на импорт стали и алюминия. Мы глубоко сожалеем об этой мере. Тарифы — это налоги. Они вредны для бизнеса и еще хуже для потребителей. Эти тарифы нарушают цепочки поставок. Они приносят неопределенность для экономики. На карту поставлены рабочие места. Цены вырастут. В Европе и Соединенных Штатах. Европейский союз должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес. Контрмеры, которые мы принимаем сегодня, сильны, но пропорциональны», — заявила фон дер Ляйен.

Она пояснила, что так как США «применяют тарифы на сумму 28 миллиардов долларов», ЕС «отвечает контрмерами на сумму 26 миллиардов евро». Европейские контрмеры начнут действовать с 1 апреля 2025 года и полностью вступят в силу 13 апреля.

Европейские пошлины будут распространяться на промышленные и сельскохозяйственную продукцию из США Среди них — изделия из стали и алюминия, текстиль, изделия из кожи, бытовую технику. Тарифы на сельскохозяйственную продукцию включают в себя пошлины на говядину, мясо птицы, некоторые морепродукты, молочные продукты, сахар, овощи.

Кроме того, ЕС восстановит пошлины, введенные в 2018 и 2020 годах.

Bloomberg отмечает, что введенные Трампом 25-процентные пошлины на сталь и алюминий стали для Европы почти в четыре раза выше аналогичных пошлин, введенных во время его первого срока. Тогда президент США ввел пошлины на экспорт металлов ЕС на сумму около семи миллиардов долларов.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести 25-процентные пошлины на импорт любых товаров из Евросоюза. По его мнению, Европейский союз создали для того, чтобы «подставить Соединенные Штаты».