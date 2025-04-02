Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, объявил, что вводит пошлины на импорт товаров в США. Трансляцию выступления вело агентство Associated Press.

Трамп заявил, что на протяжении «десятилетий» США снижали торговые барьеры в отношении других стран, в то время как эти страны «устанавливали огромные тарифы на нашу продукцию».

В ходе выступления он показал таблицу со списком стран и размером пошлин, которые вводятся. В частности, Вашингтон вводит пошлины на товары из Евросоюза в размере 20%, для Китая размер пошлин составит 34%, Великобритании — 10%.

Самые высокие пошлины введены против Камбоджи (49%), Вьетнама (46%) и Шри-Ланки (44%).

В списке, который опубликовал Белый дом, отсутствует Россия. Как отмечает The Bell, это связано с тем, что РФ занимает во внешней торговле США «такую незначительную долю, что и близко не попала в топ-25 торговых партнеров, которых советники Трампа включили в таблицу пошлин». В 2024 году товарооборот между Россией и США составил 3,5 миллиарда долларов, что является самым низким показателем с 1992 года.

«Структура торговли преимущественно включает не подпадающие под санкции товары: российские удобрения, ядерное топливо и металлы платиновой группы. Американский экспорт в Россию практически прекратился — в 2024 году он составил всего $526 млн», — пишет The Bell.

Объясняя именно такой размер пошлин, Трамп заявил, что США брали за основну половину от ставок, которые торговые партнеры Вашингтона «несправедливо взимают с США». В частности, Китай, по словам президента США, взимает с США «несправедливые пошлины» в размере 67%, поэтому Вашингтон вводит пошлины в размере 34%.

Президент США также объявил, что с 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей. Эти тарифы он анонсировал в конце марта.

В начале февраля Трамп объявил о введении пошлин размером 25% на импорт в США товаров из Канады и Мексики и размером 10% на импорт из Китая, объяснив это необходимостью заставить эти страны «выполнить свои обещания» и остановить нелегальную иммиграцию и наркотрафик. Кроме того, президент США пообещал 25-процентные пошлины на импорт любых товаров из Евросоюза, а в середине марта пригрозил ввести 200-процентные пошлины на импорт любых алкогольных напитков из ЕС.