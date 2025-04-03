Белый дом: пошлины Трампа не коснулись России, потому что США не ведут с ней торговлю

Президент США Дональд Трамп не стал вводить пошлины на российские товары из-за того, что американские санкции уже исключают какую-либо «значимую торговлю» с Россией. Об этом в комментарии Axios сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Издание отмечает, что «США по-прежнему торгуют с Россией больше, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые попали в тарифный список Трампа».

Под новые пошлины не попали также Куба, Беларусь и КНДР. По словам Ливитт, существующие тарифы и санкции в отношении этих стран и так слишком высоки.

В свою очередь глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что торговля с Россией и Беларусью не ведется из-за санкций, поэтому их нет в списке стран, в отношении которых вводятся пошлины.

Представитель Белого дома на условиях анонимности сказал The New York Times, что Россия, Беларусь, Куба и КНДР «и так сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, а наши ранее введенные санкции исключают любую значимую торговлю с этими странами».

В 2024 году товарооборот между Россией и США составил 3,5 миллиарда долларов — это самый низкий показатель с 1992 года, отмечал The Bell. В 2021 году, еще до полномасштабного российского вторжения в Украину, этот показатель составлял 35 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля, что вводит пошлины на товары из других стран. В список стран, в отношении которых они вводятся, попали Китай, Великобритания, Япония, Тайвань и многие другие. В нем также есть Украина (размер пошлин составит 10%), Казахстан (27%), Молдова (31%), Грузия (10%).