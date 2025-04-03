Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы дефицита торгового баланса

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за угрозы дефицита торгового баланса.

В документе, опубликованном на сайте Белого дома 2 апреля, говорится, что «внешняя торговля и экономическая практика привели к чрезвычайной ситуации в стране».

«Крупный и постоянный ежегодный дефицит торгового баланса США привел к ослаблению нашей производственной базы, отсутствию стимулов для наращивания передовых отечественных производственных мощностей, подрыву важнейших цепочек поставок и зависимости нашей оборонно-промышленной базы от иностранных противников», — говорится в указе.

Как отмечает Bloomberg, введение чрезвычайного положения позволяет администрации Дональда Трампа использовать особые полномочия для введения пошлин.

Дональд Трамп объявил 2 апреля, что вводит пошлины на импорт товаров в США. Для Евросоюза пошлины составят 20%, для Китая — 34%, для Великобритании — 10%. Наибольшие пошлины в размере 50% вводятся против Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон. При этом США не стали вводить пошлины в отношении России.

Внешнеторговый дефицит США в 2024 году, по оценке министерства торговли страны, составил 918,4 миллиарда долларов, что на 17% больше значения 2023 года.

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