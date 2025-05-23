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Дональд Трамп и Белый дом почти перестали говорить про Илона Маска — человека, которого еще несколько месяцев назад называли главным неизбранным лидером в мире. Потратив миллионы долларов на предвыборную поддержку Трампа, после его победы Маск выглядел как второй самый могущественный человек в Белом доме: он сокращал расходы и людей в правительстве, оскорблял советников Трампа и приводил своего маленького сына в Овальный кабинет. Но то, что он говорил и делал, оказалось настолько непопулярным, что навредило его бизнесу и оттолкнуло от него политиков-республиканцев. Рассказываем, как Илон Маск (быстро и незаметно) сошел с политической арены США.

Раньше Трамп постоянно писал о Маске, а Маск — о Трампе. Теперь они оба перестали это делать

В первые месяцы второго президентского срока Дональда Трампа Илон Маск — самый богатый человек в мире, самый крупный спонсор республиканцев и создатель Департамента эффективности правительства (DOGE) — упоминался в заголовках американских СМИ каждый день. Он был в Овальном кабинете, на заседаниях правительства, на борту президентского самолета; тысячами увольнял госслужащих, получал доступ к базам данных правительства и уничтожал USAID — агентство, которое распределяло международную помощь США. А потом стал исчезать из политического поля.

Politico заметило, что Трамп и республиканцы почти перестали говорить о Маске. В феврале и марте Трамп упоминал Маска в своей соцсети Truth Social около четырех раз в неделю, а с начала апреля перестал писать о нем совсем. На вопрос, почему это произошло, Белый дом дал ответ, в котором тоже не упоминался Маск: «Миссия DOGE — сокращение пустых трат, мошенничества и злоупотреблений — будет продолжена. Сотрудники DOGE, которые присоединились к агентствам, продолжат работать с администрацией президента Трампа, чтобы сделать наше правительство более эффективным».

Трамп больше не привлекает Маска к сбору денег: в феврале фамилия бизнесмена фигурировала почти в каждом электронном письме, которое получали сторонники президента, а начиная с марта она была упомянута только один раз. Главные советники Трампа и официальные аккаунты Белого дома стали публиковать гораздо меньше постов и фото, где есть Маск. СМИ теперь говорят и пишут о нем несравнимо реже, чем прошедшей зимой.

Маск тоже изменил свое поведение онлайн, отмечает The Washington Post. В феврале больше 50% его постов и репостов в соцсети Х были посвящены DOGE, правительству США или политике в целом. Примерно в 13% постов упоминался Трамп и лишь в 7% — какая-либо из компаний Маска. Теперь все наоборот. Больше 50% постов бизнесмена связаны с технологиями и его компаниями, на DOGE и политику приходится меньше 20% и только в 3% упоминается Трамп.

Кроме того, совсем недавно Маск заявил о планах сократить расходы на политику. В прошлом году он потратил на поддержку Трампа и его однопартийцев больше 290 миллионов долларов, став самым крупным спонсором Республиканской партии.

Илон Маск и Дональд Трамп у автомобиля Tesla Model S на лужайке Белого дома. 11 марта 2025 года Andrew Harnik / Getty Images

Маск обещал сэкономить два триллиона долларов, но даже не приблизился к этой цели

Маск приходил в правительство на время — он получил статус специального государственного служащего и не имел права работать больше 130 дней в году. Этот 130-дневный срок истекает 30 мая, однако Маск отошел в тень раньше. Еще в конце марта Трамп сообщил членам кабинета министров, что скоро Маск сократит свое присутствие в Белом доме и продолжит выполнять лишь «вспомогательную роль», снова сосредоточившись на бизнесе. В апреле уже сам бизнесмен предупредил, что будет проводить меньше времени в Вашингтоне. По его словам, он намерен бывать там два раза в месяц.

Почему Маск вернулся из политики обратно в бизнес, описал профессор Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельд: «Его первые 100 дней обернулись провалом в достижении заявленной цели. И это обошлось ему дорого — как для его компаний, так и для репутации».

Перед приходом в правительство Маск обещал, что вместе с DOGE сделает правительство более технологичным и эффективным и сократит федеральный бюджет с семи до пяти триллионов долларов. Сайт DOGE сообщает, что департамент сэкономил уже 170 миллиардов долларов. Но журналисты находили в его отчетах ошибки и неподтвержденные данные. Согласно этим и другим оценкам, DOGE сократил расходы максимум на несколько десятков миллиардов долларов — это незначительная сумма в масштабах бюджета США.

Более того, есть предположения, что попытки DOGE снизить расходы их только увеличат. Массовые — и бессистемные, как признался The Atlantic один из советников Трампа — сокращения госслужащих, которые инициировал Маск, могут обернуться растущими судебными издержками для правительства (из-за исков от профсоюзов и правозащитных групп), снижением собираемости налогов (из-за увольнений в налоговой службе) и других выплат, например, по студенческим кредитам (из-за увольнений в министерстве образования).

«Он пришел со своим идеализмом и подходами Кремниевой долины, и произошло несколько интересных вещей. Работает ли модель „спеши и круши“ в Вашингтоне? Не совсем», — считает Мэтт Колкинс, директор IT-компании Appian, которая работает с властями США больше 20 лет. По его мнению, цель Маска — модернизация правительства — была благой, но бизнесмен недооценил разницу между управлением бизнесом и государством.

Находясь в Вашингтоне, Маск, по всей видимости, не сумел создать политические альянсы и вызвал раздражение у членов правительства, в работу которых вмешивался, пишет The Atlantic. Советники президента заявили изданию, что Маск до сих пор пользуется расположением Трампа, но DOGE с его уходом из правительства растерял львиную долю своего влияния. Департамент продолжит существовать, но руководители федеральных агентств, весьма вероятно, серьезно ограничат полномочия его представителей.

Сенатор-демократ Крис Ван Холлен критикует Маска и Трампа за то, как деятельность DOGE влияет на социальное обеспечение. 5 мая 2025 года Kayla Bartkowski / Getty Images

Экоактивисты из группы Extinction Rebellion разрисовали витрину магазина Tesla в Нью-Йорке. 22 апреля 2025 года Stephanie Keith / Getty Images Участники движения Tesla Takedown, направленного против Маска и его компании, протестуют возле магазина Tesla в Берлине. 12 апреля 2025 года Maryam Majd / Getty Images

Работая в Белом доме, Маск растерял симпатии американцев — тех, кто раньше его поддерживал

Не сумев выполнить свои обещания по реформированию правительства, Маск успел ощутимо навредить своей репутации и бизнесу. Опросы показывают, что после начала работы с Трампом он стал стремительно терять популярность — причем гораздо более стремительно, чем сам Трамп. Падение рейтингов Маска произошло почти исключительно за счет демократов и независимых избирателей.

«Никто не вызывает такой ненависти, как отступник», — заявил The Washington Post стратег республиканцев Майк Мерфи, ссылаясь на былую популярность Маска среди либеральной публики. «Мы чувствуем себя преданными», — подтвердила жительница Калифорнии Джессика Сисак, которая раньше восхищалась Маском, а теперь стала выходить на уличные акции против него.

Доказательством того, насколько токсичной стала фигура бизнесмена, оказались выборы в верховный суд штата Висконсин, которые прошли в начале апреля: Маск вложил в кампанию кандидата-республиканца больше 20 миллионов долларов, но он проиграл, а аналитики напрямую связали это с возросшей неприязнью к Маску, сравнив выборы в Висконсине с референдумом о доверии ему и всей администрации Трампа.

«С ним [Маском] покончено, он выбыл, исчез. У него ужасные рейтинги. Люди его ненавидят. Он едет в Висконсин, думая, что может купить голоса избирателей, надевает сырную шапку, ведет себя как девятилетний ребенок… Это не работает. Людей это оскорбляет», — заявил Politico один из функционеров Республиканской партии.

Илон Маск в той самой шляпе в Висконсине

Маск много лет был лицом своих компаний, поэтому неудивительно, что неприязнь к нему лично отражается на состоянии его бизнеса. Это особенно заметно по Tesla. По выражению профессора Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельда, акции Tesla (сильно просевшие после прихода Маска в Белый дом) по сути стали мем-акциями: их стоимость определяется скорее эмоциями инвесторов, чем реальными показателями бизнеса.

Впрочем, с реальными показателями Tesla тоже все плохо. По итогам первых трех месяцев 2025 года компания отчиталась о падении прибыли на 71%, признав, что продажам вредят в том числе «политические настроения». Протест против Маска иногда принимал форму вандализма в отношении машин и дилерских центров Tesla. Их разрисовывали и поджигали.

Несколько недель назад газета The Wall Street Journal сообщила, что совет директоров Tesla ищет нового генерального директора. И компания, и Маск отрицали это. 20 мая бизнесмен заверил, что продолжит руководить Tesla. Он утверждает, что продажи в первом квартале упали не из-за его погружения в политику, а из-за перенастройки производственных мощностей. «Для большинства людей, когда они покупают какой-то продукт — насколько им вообще важны политические взгляды генерального директора?» — пожал плечами Маск.