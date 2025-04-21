Илон Маск требовал от американских чиновников еженедельно отчитываться о своих достижениях. Многие ведомства это требование открыто саботируют У него все меньше влияния в правительстве США, пишет The Washington Post

Илон Маск на заседании кабинета министров США, 24 марта 2025 года Samuel Corum / Sipa / Bloomberg / Getty Images

Распоряжения Илона Маска, главы департамента государственной эффективности США, который потребовал от чиновников письменно отчитываться о проделанной за неделю работе, открыто саботируют многие американские ведомства. Другие исполняют их лишь формально. Об этом рассказывает The Washington Post.

Отчитываться о проделанной работе Маск потребовал от госслужащих 22 февраля. Все федеральные ведомства получили письма с требованием к каждому сотруднику перечислить пять дел, выполненных за неделю. Маск обещал, что «отсутствие ответа будет расцениваться как уход в отставку».

Некоторые ведомства, пишет The Washington Post, отказались выполнять эти требования с самого начала. Так, на брифинге высших должностных лиц аппарата правительства, который состоялся через два дня после директивы Маска, представители управления кадровой службы заявили, что считают инициативу добровольной, а с сообщениями о своих достижениях, которые уже успели разослать сотрудники, делать ничего не будут.

В целом идея Маска встретила сильное сопротивление, в том числе среди некоторых ближайших советников Дональда Трампа и американских министров. Из-за этого Белый дом вскоре заявил, что министры сами могут решать, должны ли их сотрудники присылать еженедельные письма со списком достижений.

В итоге, пишет The Washington Post, политика относительно требований Маска в правительстве остается непоследовательной. Некоторые агентства перестали вообще требовать письма от сотрудников, в то время как другие их требуют, но не проверяют их содержание или не анализируют ответы. Многие чиновники, которые до сих пор отправляют отчеты еженедельно, каждый раз пишут их по одному и тому же шаблону.

Агентство по охране окружающей среды в конце марта сообщило сотрудникам, что отправка писем будет считаться «поощряемой, но необязательной». Национальные институты здравоохранения (учреждение министерства здравоохранения) с апреля уведомили сотрудников, что писать письма больше не надо, так как у агентства есть «собственные процессы оценки эффективности».

Чиновникам министерства сельского хозяйства сначала дали указание не отвечать на письма, потом — что это все-таки желательно сделать, а еще позже — что это необходимо, но отвечать «абсолютно не обязательно». Многие сотрудники решили не отвечать вообще, а некоторые стали отвечать на русском языке, чтобы, как пишет The Washington Post, «сбить с толку» людей или программу, просматривающих сообщения.

В то же время некоторые ведомства, напротив, институционализировали практику сбора писем, например, создав специальные формы для сбора ответов. Например, пишет The Washington Post, комиссия по ценным бумагам и биржам регулярно напоминает сотрудникам о необходимости отправки писем в ежедневной внутренней рассылке. В министерстве обороны сотрудники каждый четверг или пятницу получают напоминание, что письма нужно отправить не позднее следующего вторника, поставив в копию непосредственного руководителя.

Что в конечном счете происходит с этими письмами, неясно, пишет The Washington Post. Никакой централизованной стратегии по обработке ответов не существует.

Издание напоминает, что практика еженедельных отчетов распространена в компаниях, которыми управляет Илон Маск. Они используются для поддержания культуры высокоинтенсивной работы, а также в качестве дополнительной оценки при принятии кадровых решений. Собеседники The Washington Post полагают, что при дальнейших сокращениях госаппарата содержание писем могло бы стать дополнительным фактором для обоснования увольнения чиновников.

Влияние Маска в правительстве, как пишет The Washington Post, тем временем ослабевает. Его статус специального госслужащего должен быть прекращен в конце мая. Знакомый бизнесмена рассказал журналистам, что Маск готов уйти, поскольку устал от того, что он считает «серией отвратительных и неэтичных атак со стороны политических левых».

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