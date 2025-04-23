Tesla отчиталась о падении прибыли на 71%. Вскоре после этого Маск заявил, что будет тратить меньше времени на работу в DOGE

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что с мая будет проводить меньше времени в Вашингтоне, работая в Департаменте государственной эффективности (DOGE). Об этом он заявил 22 апреля в ходе телефонной конференции с аналитиками Уолл-стрит, пишут The New York Times и Techcrunch.

По словам Маска, он продолжит тратить «день или два в неделю» на дела Вашингтона, вероятно, на протяжении всего президентства Дональда Трампа «или до тех пор, пока президент хочет, чтобы я это делал, и пока это полезно». Бизнесмен отметил, что «основная работа по созданию» DOGE завершена и это позволит ему сократить свое участие в работе департамента.

Маск выступил с таким заявлением через несколько часов после того, как Tesla отчиталась о падении прибыли в первом квартале 2025 года. Компания сообщила, что в первые три месяца текущего года заработала 409 миллионов долларов, что на 71% меньше показателей того же периода 2024-го. Тогда Tesla сообщала о прибыли в 1,4 миллиарда долларов.

В письме акционерам Tesla признала, что «политические настроения» вредят продажам компании, пишет Techcrunch. Издание отмечает, что, помимо участия Маска в работе администрации Трампа, другими причинами падения прибыли компании стали усиление конкуренции, в том числе с китайскими производителями, и тарифная война, которую развязал президент США.

Миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск — один из ближайших советников Дональда Трампа. Департамент государственной эффективности (DOGE) под его руководством начал работать в Вашингтоне после вступления Трампа в должность президента США. The New York Times сообщала, что с начала работы структура преувеличивает свои успехи по сокращению расходов бюджета США.

Маск работает на условиях специального государственного служащего и может выполнять свои обязанности не более 130 дней в году. По закону, он должен покинуть должность главы DOGE к 30 мая. Соблюдения этих условий требовали от президента США 77 конгрессменов-демократов.

Источники Politico в начале апреля сообщили, что Трамп рассказал своему окружению, что Маск в ближайшие недели уйдет с государственной службы. Бизнесмен и президент, по данным издания, решили, что Маску пора вернуться в бизнес и взять на себя «вспомогательную роль». Маск назвал статью Politico «фейковой». Трамп публично говорил, что будет держать бизнесмена на госслужбе «столько, сколько сможет».

The Washington Post сообщала, что Маск пытался лично убедить президента США Дональда Трампа смягчить позицию по торговым пошлинам, которые в том числе вредят его бизнесу.