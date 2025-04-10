77 конгрессменов-демократов потребовали от Трампа уволить Маска к 30 мая
Группа демократов палаты представителей конгресса США начала согласованную кампанию, призванную добиться того, чтобы бизнесмен Илон Маск ушел из администрации президента США Дональда Трампа к 30 мая, сообщило издание Axios 9 апреля.
Представители Демократической партии ссылаются на требование закона, согласно которому специальный государственный служащий (именно такую позицию занимает Маск) может находиться на этом посту не более 130 дней в году.
«Мы требуем немедленно выпустить публичное заявление от вашей администрации, в котором будет четко сказано, что Маск уйдет в отставку и откажется от всех полномочий по принятию решений, как того требует закон, до 30 мая», — говорится в письме, которое 77 демократов палаты представителей направили Трампу.
Авторы обращения добавили, что не позволят Маску вернуться в качестве специального государственного служащего в течение года «без отказа от участия в работе его компаний, включая Tesla и SpaceX».
«Мы предельно ясно дали понять, что общественное давление на Республиканскую партию будет только усиливаться с этого момента и до 30 мая», — заявил демократ от Техаса Грегори Казар в беседе с Axios. По его словам, у демократов есть «все юридические и политические инструменты», а также «вся мощь общественного давления», чтобы добиться отставки Маска
Бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск — один из ближайших советников Дональда Трампа. С января он возглавляет департамент государственной эффективности (DOGE), который призван повысить эффективность работы правительства, в том числе уволив «неэффективных» чиновников.
Источники Politico сообщили в начале апреля, что Трамп рассказал своему окружению, что Маск в ближайшие недели уйдет с государственной службы. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала публикацию Politico «мусором», но не стала ее оспаривать. Маск назвал статью издания «фейковой». Трамп публично говорил, что будет держать Маска «столько, сколько сможет».