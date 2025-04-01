«Я буду держать его столько, сколько смогу». Трамп заявил, что «в какой-то момент» Маск уйдет с госслужбы, а DOGE прекратит работу

Президент США Дональд Трамп заявил, что бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск, который руководит департаментом государственной эффективности (DOGE), вернется к управлению своими компаниями, пишет CNN.

Трамп отметил, что «в определенный момент» DOGE прекратит свою работу, поскольку Илон Маск доступен в качестве специального государственного служащего только в течение 130 дней.

«Ему нужно управлять большой компанией, и в какой-то момент он вернется [к этому]. Я буду держать его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень, знаете, я люблю очень умных людей, а он очень умный, и он отлично справился со своей работой. В какой-то момент Илон захочет вернуться в свою компанию», — заявил Трамп на встрече с журналистами.

Отвечая на вопрос, продолжит ли DOGE работу в отсутствие Маска, Трамп сказал, что, по его мнению, руководители федеральных агентств «многому научились», и некоторые захотят оставить сотрудников DOGE у себя в штате.

Илон Маск — один из ключевых советников Дональда Трампа. Маск возглавил департамент государственной эффективности после того, как Трамп занял должность 47-го президента США.

DOGE призван повысить эффективность работы американского правительства, в том числе увольняя «неэффективных» чиновников. Департамент, начавший работу в январе, должен прекратить свою деятельность спустя полтора года.

Во время работы во главе DOGE Маск пытался закрыть правительственные программы и учреждения, в том числе Агентство по международному развитию (USAID) и Агентство по глобальным медиа (USAGM).

По подсчетам CNN на конец марта, за время работы DOGE из федеральных агентств уволили более 121 тысячи человек.

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