Politico: Трамп сообщил окружению, что в ближайшие недели Маск уйдет с госслужбы

Президент США Дональд Трамп уведомил свое окружение, что в ближайшие недели Илон Маск перестанет выполнять возложенные на него обязанности в Белом доме, сообщают источники Politico.

Трамп, по словам собеседников издания, по-прежнему доволен Маском и его департаментом государственной эффективности (DOGE), но недавно они оба решили, что Маску пора вернуться в бизнес и взять на себя «вспомогательную роль». По данным Politico, Трамп сообщил об этом на заседании кабинета министров 24 марта.

Миллиардер, скорее всего, сохранит за собой неофициальную роль советника и продолжит время от времени появляться в Белом доме, отметил один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа. Тот, кто думает, что Маск полностью исчезнет из окружения Трампа, «обманывает себя», добавил другой чиновник.

Маск работает в статусе особого государственного служащего в течение 130 дней. Этот срок истечет в конце мая — начале июня. Источники Politico полагают, что примерно в это же время миллиардер покинет Белый дом.

Чиновники администрации Трампа и другие его союзники разочарованы непредсказуемостью Маска и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу, пишет издание.

Трамп 1 апреля заявил, что «в какой-то момент» Маск уйдет с госслужбы и вернется в бизнес. «Я буду держать его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень», — добавил президент США.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск — один из ключевых советников Дональда Трампа. Бизнесмен возглавил департамент государственной эффективности (DOGE) после того, как Трамп был избран на второй президентский срок.

DOGE начал работу в январе и должен прекратить свою деятельность спустя полтора года. Департамент призван повысить эффективность работы американского правительства, в том числе уволив «неэффективных» чиновников.

По оценкам CNN на конец марта, за время работы DOGE из федеральных агентств уволили более 121 тысячи человек.

О деятельности Маска на госслужбе

Илон Маск и его DOGE начали «поглощение» правительства США Миллиардеру и его топ-менеджерам помогают молодые программисты. Один из них только недавно окончил школу

О деятельности Маска на госслужбе

Илон Маск и его DOGE начали «поглощение» правительства США Миллиардеру и его топ-менеджерам помогают молодые программисты. Один из них только недавно окончил школу