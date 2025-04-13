NYT: департамент Маска преувеличивает свои успехи в сокращении расходов бюджета США

Департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавляет бизнесмен Илон Маск, преувеличивает свои успехи в работе по сокращению расходов бюджета США, пишет The New York Times.

В ходе предвыборной кампании Дональда Трампа поддержавший его Маск обещал сократить федеральный бюджет США размером в семь триллионов долларов на два триллиона. После избрания Трампа и начала работы DOGE бизнесмен снизил цель ровно в два раза, пообещав добиться сокращения расходов бюджета к 30 сентября — к концу текущего финансового года.

Однако 10 апреля на заседании кабинета министров Маск заявил о еще более скромных планах и задаче сократить государственные траты на 150 миллиардов долларов в те же сроки. Как отмечает NYT, это на 85% меньше первоначальной цели DOGE в триллион долларов.

Журналисты издания изучили данные департамента, в том числе онлайн-реестр, в котором ведомство отчитывается о работе. Они пришли к выводу, что и заявленные 150 миллиардов долларов экономии преувеличены, а отчеты содержат множество ошибок и неточностей.

«Даже эта цифра может быть слишком высокой. Это происходит потому, что ведомство Маска преувеличивает свой прогресс, включая [в отчеты] ошибки в миллиарды долларов, подсчитывая расходы, которые не произойдут в следующем финансовом году, и делая предположения о расходах, которые могут вообще не произойти», — пишет NYT.

В качестве примера издание указывает отчет DOGE об отмене контракта, которого никогда не заключали. В этом случае правительство, говорится в статье, лишь запросило предложения, но так и не определилось ни с поставщиком, ни с ценой. При этом департамент Маска игнорирует эту неопределенность и приписывает себе большую и конкретную сумму за отмену контракта — 318 миллионов долларов.

Департамент государственной эффективности под руководством Илона Маска начал работать в Вашингтоне после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Ведомство должно прекратить свою деятельность спустя полтора года.

Предполагалось, что структура повысит эффективность работы американского правительства. Как отмечает NYT, деятельность DOGE спровоцировала массовые увольнения в правительстве и резкое сокращение гуманитарной помощи по всему миру.

Источники Politico в начале апреля сообщили, что Трамп рассказал своему окружению, что Маск в ближайшие недели уйдет с государственной службы. Маск назвал статью издания «фейковой». Трамп публично говорил, что будет держать бизнесмена на госслужбе «столько, сколько сможет». 77 конгрессменов-демократов требовали от президента США уволить Маска к 30 мая.