Тарифная политика Трампа обрушила мировые рынки (и разозлила Илона Маска) Кто ее придумал? Советник президента США Питер Наварро. Вот что о нем нужно знать

David Paul Morris / Bloomberg / Getty Images

Бывший демократ и противник Китая

Питеру Наварро 75 лет. Он получил степень магистра государственного управления, в затем и степень доктора экономики в Гарварде. В 1980-х начал преподавать и 20 лет работал в Калифорнийском университете в городе Ирвайн. В 1990-х и начале 2000-х Наварро пять раз баллотировался на разных выборах в Сан-Диего, но не получил ни пост мэра, ни место в городском совете, ни место в Конгрессе. В те годы он выступал как демократ, был против запрета абортов, поддерживал права геев, защиту окружающей среды и более высокие налоги для богатых. В 1996 году перед выборами в Конгресс он выступал на съезде Демократической партии, а Хиллари Клинтон агитировала голосовать за него.

В 2000-х Наварро оставил попытки занять выборные должности. Он продолжил преподавать и писать книги о бизнесе и инвестировании. Со временем его внимание сосредоточилось на торговых практиках Китая. Как писала The New York Times, Наварро скептически относился к Китаю еще с 1970-х годов, когда служил волонтером в Таиланде, путешествовал по Азии и видел, как Китай влияет на экономику соседних стран. Его скептицизм только усилился после того, как в 2001 году Китай вступил во Всемирную торговую организацию (ВТО). Выпускники бизнес-школы в Ирвайне, где Наварро работал, стали жаловаться, что теряют работу из-за конкуренции со стороны Китая.

Одна из самых известных книг Наварро, выпущенная в 2011 году, называется «Смерть от Китая». В ней Китай представлен как «торговый мошенник, субсидирующий экспортно-ориентированные отрасли и манипулирующий своей валютой», писало агентство AFP. Наварро и его соавтор Грег Отри, профессор школы бизнеса при Университете Южной Калифорнии, также обвиняли Китай в продаже опасных товаров (например, поддельных таблеток для потенции) и упрекали корпорации в закупке дешевого китайского импорта, вытеснявшего с рынка американских производителей. По книге был снят документальный фильм, у которого больше миллиона просмотров на ютьюбе.

«Провидец» в первой администрации Трампа

Благодаря книге «Смерть от Китая» Наварро познакомился с Дональдом Трампом, который разделял его протекционистские взгляды. В 2016 году, когда Трамп стал президентом, Наварро занял должность директора Национального торгового совета (позже совет вошел в состав нового управления Белого дома, курирующего торговую и промышленную политику, которое возглавил Наварро).

Наварро стал единственным дипломированным экономистом в ближайшем окружении Трампа. Тот называл его «провидцем» и «своим жестким парнем по Китаю», обещая, что Наварро «разработает политику, которая сократит наш торговый дефицит, укрепит наш рост и поможет остановить отток рабочих мест». Именно Наварро, как считается, поддерживал Трампа в торговой войне с Китаем, которую тот начал в 2018 году и вел с разной интенсивностью до конца своего первого президентского срока.

Также Наварро добился пересмотра соглашения, которое позволяло Китаю отправлять международные посылки по более низким тарифам, чем у США.

Во время пандемии Наварро называл коронавирус «китайским вирусом», обвинял Китай в его намеренном распространении, выступал против локдауна и вместе с Трампом продвигал гидроксихлорохин — вещество, которое применялось для лечения больных ковидом в первой половине 2020 года, хотя клинических доказательств его эффективности тогда не было. Позднее выяснилось, что препарат не просто бесполезен, но вреден — и привел к гибели тысяч человек.

Создатель выдуманного эксперта

В 2019 году стало известно, что эксперт Рон Вара, которого Наварро цитировал в пяти из 13 своих книг, был выдуман. Это выяснила исследовательница из Австралии Тесса Моррис-Сузуки, которая была обеспокоена заявлениями Наварро о Китае и стала изучать его ранние работы. Она обнаружила немало случаев, когда Наварро ссылался на Рона Вару. Обычно этот несуществующий эксперт делал короткие обобщенные замечания вроде: «Нужно быть сумасшедшим, чтобы есть китайскую еду», или давал клишированные советы, например: «Не играйте в шашки в шахматном мире».

Наварро признал, что придумал Рона Вару (имя этого персонажа было анаграммой имени самого экономиста) и использовал его много лет «для выражения мнений и чисто развлекательной ценности, а не как источник фактов». The Washington Post обратила внимание, что в первой книге, где был представлен Рон Вара, четко указывалось, что это один из вымышленных персонажей, на примере которых Наварро иллюстрировал свои идеи. Однако в последующих книгах экономист перестал объяснять, что Рон Вара ненастоящий. Этого не понимали даже его издатели.

Китай — на фоне торговой войны с США — подхватил эту историю, заявив, что мир «возмущен и шокирован» поступком Наварро. «Выдумывать ложь и проводить политику, основанную на лжи, не только смешно, но и крайне опасно», — добавил китайский МИД.

Первый бывший чиновник Белого дома, получивший тюремный срок за неуважение к Конгрессу

После того, как Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, Наварро стал одним из нескольких соратников Трампа, которые пытались помочь ему удержаться у власти. Наварро сам признавался в этом. В своих мемуарах, которые вышли в 2021 году, он рассказывал, как пытался надавить на вице-президента Майка Пенса, чтобы тот заблокировал подсчет голосов коллегии выборщиков в Конгрессе. По задумке Наварро и его единомышленников, это позволило бы Трампу остаться на посту президента еще несколько недель, пока будут расследоваться «махинации» на выборах.

При этом Наварро отрицал, что имел отношение к , который начался во время подсчета голосов выборщиков. По его словам, Пенс и лидеры обеих партий использовали «предлог насилия», чтобы заблокировать другие попытки оспорить подсчет голосов, и план Наварро провалился. В мемуарах он назвал Пенса «Брутом, несущим самую большую ответственность за предательство президента Трампа».

В 2024 году Наварро отбыл четырехмесячное тюремное заключение из-за отказа дать показания парламентскому комитету по расследованию штурма Капитолия. Он стал первым бывшим чиновником Белого дома, который получил тюремный срок по обвинению в неуважении к Конгрессу. Наварро сидел в тюрьме в Майами, а сразу после освобождения отправился на съезд Республиканской партии в Милуоки, где его встретили овациями. «Комитет [по расследованию штурма Капитолия] требовал, чтобы я предал Дональда Трампа, чтобы спасти свою шкуру. Я отказался», — заявил он на митинге.

«Идиот» во второй администрации Трампа (по мнению Илона Маска)

В начале декабря 2024 года, через две недели после победы на президентских выборах, Трамп объявил, что Наварро займет пост его старшего советника по торговым и экономическим вопросам. Он стал одним из немногих соратников Трампа, вернувшихся в Белый дом во время его второго срока. «Я много раз видел, как он [Наварро] общался с президентом, и у них сложилось такое личное взаимопонимание, которого нет ни у одного из других советников Трампа», — сказал The New York Times Майкл Пиллсбери, который консультировал Трампа по Китаю во время его первого срока.

Газета тогда отмечала, что возвращение Наварро в Белый дом подтвердило репутацию Трампа как сторонника пошлин. С первых недель после вступления в должность Трамп действительно стал вводить пошлины в отношении Канады, Мексики, Китая и ЕС, а 2 апреля и вовсе объявил о пошлинах на товары из большинства стран мира. Это расценили как политическую победу Наварро, которого СМИ стали называть архитектором тарифной политики Трампа.

Наварро призывал не паниковать из-за падения рынков, которое вызвала новость о пошлинах. Он обещал, что они принесут США шесть триллионов долларов долларов за 10 лет (The Washington Post назвала это заявление абсурдным), обещал, что рецессии не будет, что рынок быстро нащупает дно и снова пойдет вверх. «Мы дождемся, что Америка снова будет производить продукцию, реальные зарплаты вырастут, прибыли вырастут», — сказал Наварро.

Однако критиков у агрессивной политики пошлин оказалось гораздо больше, чем защитников. Одним из тех, кому она не понравилась, стал миллиардер и еще один соратник Трампа Илон Маск. Он заочно поспорил с Наварро по поводу влияния пошлин на работу его компании Tesla и назвал его «идиотом». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала происходящее так: «Мальчишки есть мальчишки, и мы не будем мешать их ссоре».

Человек, чья точка зрения «проигрывает»

9 апреля, через несколько часов после вступления пошлин в силу, Трамп внезапно заморозил их для многих стран (главным исключением стал Китай, пошлины для которого выросли до 125%). Он объяснил это тем, что «люди немного перегибают палку» и «начитают немного бояться». По информации американских СМИ, Трампа переубедили падающие рынки (особенно рынок американских гособлигаций), предложения о переговорах (в Белом доме заявили, что обращения об этом направили 75 стран) и беседы с обеспокоенными бизнесменами, однопартийцами и чиновниками собственной администрации.

Когда Трамп объявлял о заморозке пошлин в своей соцсети Truth Social, рядом с ним в Овальном кабинете сидели министр торговли Говард Лютник и министр финансов Скотт Бессент, которых источники The New York Times называют сторонниками умеренной тарифной политики. Питера Наварро рядом с Трампом не было, что «является потенциальным признаком того, что его точка зрения проигрывает», считает The Washington Post. При этом Наварро похвалил решение Трампа: «Это один из величайших дней в истории американской экономики. Я думаю, мы назовем это „искусством взаимной торговой сделки“».

