Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам, пришедшим в Белый дом, решение приостановить на 90 дней повышение ввозных пошлин для большинства стран мира.

«Я подумал, что люди немного перегибают палку. Они начинали верещать. Они начинали немного бояться», — заявил Трамп (здесь и далее цитаты по NBC News).

Отвечая на вопрос, почему он решил передумать, хотя еще вчера подчеркивал, что не собирается ни откладывать, ни отменять повышение тарифов на импорт товаров из-за рубежа, Трамп сказал, что «нужно проявлять гибкость».

При этом президент США дал понять, что в целом считает правильным принятое им решение о повышении ввозных пошлин. «Посмотрим, как все это сработает. Я думаю, все получится потрясающе», — сказал Трамп.

Повышенные пошлины для импорта в США из почти всех стран мира должны были вступить в силу в полночь 10 апреля. Трамп объявил о решении ввести их 2 апреля, вызвав падение котировок на биржах по всему миру в течение нескольких торговых сессий подряд.

9 апреля Трамп заявил, что откладывает повышение пошлин для стран, которые не стали объявлять об ответных мерах. О каких странах идет речь, президент США не уточнил, заявив лишь, что переговоры о торговых соглашениях начали более 75 стран (их он тоже не назвал). Среди тех, кто объявили о повышении пошлин на экспорт из США, Евросоюз, Канада и Китай.

Для Китая Трамп пошлины снижать не стал, а объявил, что они повышаются до 125%.

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