«Мы решили нажать на спусковой крючок». Трамп заявил, что приостановил повышение пошлин «от чистого сердца»

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам 9 апреля, что решил приостановить введение ввозных пошлин для большинства стран мира после того, как несколько дней думал об этом, сообщили The Washington Post и Politico.

«В последние несколько дней я думал об этом», — сказал Трамп в Овальном кабинете. По его словам, окончательное решение было принято рано утром 9 апреля.

Трамп рассказал, что написал сообщение в соцсети Truth Social о том, что приостанавливает введение повышенных пошлин на 90 дней, не консультируясь с юристами. «У нас не было доступа к ним», — сказал Трамп.

«Мы написали это от чистого сердца. Но это было то, о чем мы говорили в течение определенного периода времени, и мы решили нажать на спусковой крючок, и мы сделали это сегодня, и мы рады этому», — добавил Трамп.

Президент США подготовил сообщение в Truth Social вместе с министром торговли Говардом Лютником и министром финансов Скоттом Бессентом, рассказал, в свою очередь, Лютник.

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке повышения ввозных пошлин для большинства стран мира незадолго до того, как они должны были вступить в силу в полночь 10 апреля. При этом Трамп повысил пошлины для Китая до 125%.

Трамп заявил, что решил проявить гибкость, хотя по-прежнему считает правильным свое решение повысить пошлины. «Я подумал, что люди немного перегибают палку. Они начинали верещать. Они начинали немного бояться», — сказал он.

После решения Трампа котировки акций на американских биржах резко выросли после нескольких дней падения.

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