Биржевые индексы США взлетели вверх после заявления Трампа о приостановке повышения ввозных пошлин

Котировки акций на американских биржах резко пошли вверх, реагируя на заявление президента США о приостановке на 90 дней повышения ввозных пошлин для большинства стран мира.

К 21:45 мск индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 7,32%, высокотехнологичный Nasdaq взлетел на 9,46%, промышленный индекс Dow Jones вырос на 6,15%.

Трамп в своей соцсети Truth Social 9 апреля объявил, что приостанавливает на 90 дней введение повышенных ввозных пошлин для большинства стран мира. Новые пошлины должны были вступить в силу с полуночи 10 апреля.

Из поста Трампа до конца не ясно, на какие страны распространяется решение о приостановке повышения пошлин. Президент США лишь сообщил, что отсрочка распространяется на страны, которые «ни в какой форме не выступают против США», а также заявил, что переговоры с Соединенными Штатами о новых торговых соглашениях начали более 75 государств.

Точную информацию Трамп дал лишь по Китаю. Для импорта из КНР, написал он, пошлина повышается до 125%. Это решение, по словам Трампа, вступает в силу немедленно.

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