The Washington Post: Маск лично пытался убедить Трампа пересмотреть позицию в отношении пошлин

Илон Маск пытался лично убедить президента США Дональда Трампа смягчить позицию по торговым пошлинам. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В прошедшие выходные Маск опубликовал несколько постов в соцсети X, критикующих советника Трампа по торговой политике и сторонника пошлин Питера Наварро. По информации газеты, Маск также обращался к Трампу напрямую, но эти переговоры не завершились успехом — в понедельник, 7 апреля, президент США пригрозил ввести дополнительные 50-процентные пошлины на товары из Китая, если КНР не отменит ответные меры, введенные на тарифы Вашингтона.

Маск вскоре опубликовал видео, на котором нобелевский лауреат по экономике Милтон Фридман объясняет важность свободного рынка.

The Washington Post отмечает, что различия в позициях Трампа и Маска в отношении пошлин — самый заметный на данный момент конфликт президента и его советника. Издание напоминает, что Маск выступал против торговых пошлин еще в первый срок Трампа — тогда Tesla пыталась оспорить в суде тарифы на ввоз машин из Китая.

Многие из бизнесменов, которые поддерживали кандидатуру Трампа в ходе предвыборной кампании, были «ошеломлены» решением президента США ввести такие высокие пошлины, говорят собеседники WP. По информации издания, группа бизнесменов из числа сторонников Трампа начала работать над созданием неформальной группы, которая будет лоббировать более умеренную торговую политику.

Дональд Трамп в начале апреля ввел пошлины на товары из других стран. Он заявил, что на протяжении «десятилетий» США снижали торговые барьеры в отношении других стран, в то время как эти страны устанавливали «огромные тарифы» на американскую продукцию.

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