Вы что-нибудь слышали про деда Илона Маска? Он верил в заговоры и считал, что Америкой должен править «великий инженер» Кажется, в его взглядах и взглядах его внука есть что-то общее

Джошуа Холдеман с женой Архив семьи Холдеманов

После переизбрания Дональда Трампа на пост президента США Илон Маск (самый богатый человек в мире) получил еще и беспрецедентное политическое влияние. Он может закрыть федеральное агентство без разрешения Конгресса, сократить десятки тысяч госслужащих и посеять хаос в правительстве одним твитом. Журналисты называют Маска главным неизбранным лидером во всем мире, рассуждают о его взглядах на политику — и сравнивают их со взглядами его деда по материнской линии Джошуа Холдемана. Биограф Маска Уолтер Айзексон дипломатично назвал его «авантюристом» c «эксцентричными консервативными популистскими идеями», но говоря прямо, Холдеман был антисемитом, расистом и противником демократии. Рассказываем, кто он такой и как некоторые его убеждения перекликаются с убеждениями его внука.

В 1930-х дед Илона Маска поддерживал технократов, которые предлагали отменить всеобщие выборы и передать власть инженерам

Джошуа Холдеман родился в США в 1902 году, но через несколько лет вместе с семьей переехал в Канаду. Его мать была первым известным хиропрактиком в стране. Сам Холдеман сначала хотел стать фермером, но разорился во время Великой депрессии. Он переселился в канадский город Реджайна, административный центр провинции Саскачеван, и много лет работал там хиропрактиком. Дела шли настолько успешно, что Холдеман вместе с женой и четырьмя детьми жил в доме из 20 комнат и путешествовал на собственном легкомоторном самолете.

В 1936 году, после переезда в Рейджану, Холдеман увлекся Технократическим движением. Технократы появились в Северной Америке во время Великой депрессии. Они боролись против «системы цен» (понимая под этим капиталистическую экономику) и политической инфраструктуры, которая ее поддерживает. Они считали, что всеобщие выборы только вредят, приводя к власти некомпетентных политиков. Вместо них, по мнению технократов, управлять должны эксперты, которых избирают их коллеги: за руководителя школ должны голосовать учителя, за главного по здравоохранению — врачи. На вершине этой иерархии должны стоять инженеры.

«Те, кто создает цивилизацию, в конечном итоге будут доминировать в ней, Инженеры и механики создали эту цивилизацию и будут доминировать», — говорил лидер технократов Говард Скотт. Он называл себя успешным инженером, но в лучшем случае преувеличил свои успехи.

Технократы считали, что страны Северной Америки должны объединиться в «Американский технат» под управлением политически беспристрастного «великого инженера». Его соратники рассчитают годовой объем энергии, вырабатываемой в Технате, и разделят между жителями старше 25 лет. Каждый получит одинаковое количество энергетических сертификатов — валюты Техната, которую сможет обменять на товары. Сертификаты будут выдаваться независимо от того, работает человек или нет. Работать можно будет только с 25 до 45 лет, по четыре часа в день, 165 дней в году. Пенсионеры продолжат пользоваться всеми потребительскими благами Техната.

Карта «Американского техната», нарисованная Говардом Скоттом

Такую утопию технократы обещали американцам и канадцам, измученным Великой депрессией. Многим она понравилась: в 1932-1933 годах The New York Times за три месяца опубликовала около 120 статей о новом на тот момент Технократическом движении. На пике популярности оно насчитывало больше полумиллиона сторонников только в Калифорнии. Правда, быстро выяснилось, что Говард Скотт выдумывал факты своей биографии (неизвестно, был ли он вообще инженером), и доверия к технократам поубавилось. Но движение не исчезло. Его участники ходили в серой униформе, ездили на серых машинах и салютовали друг другу при встрече, из-за чего их сравнивали с нацистами.

Технократы называли себя не по именам, а по номерам. Так, Джо Холдеман стал . Он возглавил Технократическое движение сначала в своей родной провинции Саскачеван, а потом и во всей Канаде. После начала Второй мировой Холдеман выступил против участия канадцев в войне «за пределами континента» и предсказал скорое наступление «нового общественного порядка». В 1940 году правительство Канады запретило Технократическое движение, а Холдеман предстал перед судом. Его приговорили к штрафу в 100 канадских долларов, который мог быть заменен тюремным заключением на два месяца. Вскоре после этого он покинул технократов.

В 1940-х он присоединился к Партии социального кредита и поверил в «еврейский заговор»

Холдеман планировал основать свою партию под названием «Тотальная война и оборона», но что-то не сложилось, и в 1944 году он присоединился к Партии социального кредита. Ее идейным вдохновителем был британец Клиффорд Хью Дуглас, предлагавший доплачивать гражданам, чтобы преодолеть разрыв между ценами и покупательной способностью. Как и лидер технократов Говард Скотт, Дуглас приукрашивал свою биографию, придумал собственную форму безусловного дохода и выступал за передачу управления экспертам. Но он считал выборы неэффективными не столько потому, что людям не хватает ума избрать компетентных лидеров, сколько потому, что бюрократию и финансы контролируют евреи.

Холдеман это убеждение, очевидно, разделял. В 1946 году он возглавил национальный совет Партии социального кредита в Канаде. Когда в том же году его однопартийцев раскритиковали за публикацию отрывков из , Холдеман встал на их защиту. Он заявил, что не так важно, были ли протоколы подделкой или нет, потому что изложенный в них план «разворачивается прямо перед нами». Также Холдеман был уверен, что Гитлер пришел к власти в Германии на деньги еврейских финансистов и что евреи сами придумали антисемитизм, чтобы вызвать сочувствие к себе.

Он дважды безуспешно баллотировался в парламент Канады и в 1949 году покинул Партию социального кредита. В том же году он повстречал на ярмарке в Торонто англиканского священника, жившего в Южной Африке. Тот, по воспоминаниям самого Холдемана, сказал ему, что скоро эта страна «станет лидером белой цивилизации в мире». В следующем году Холдеман переехал в Южную Африку, которая переживала становление системы .

В 1950-х он уехал из Канады в Южную Африку и расхваливал апартеид

В 1950-м Национальная партия, представлявшая интересы крайне правых , приняла два основополагающих закона апартеида; один из них классифицировал всех южноафриканцев на основе расы, а второй вводил резервации для темнокожего населения. Вскоре после приезда Холдеман дал интервью местной газете Die Transvaler (ее главным редактором раньше был Хенрик Фервурд, ставший архитектором апартеида) и написал эссе для газеты своего родного города Реджайна. Он описал якобы благополучную жизнь темнокожих и назвал разговоры об их протестах «коммунистическими мечтами».

«У нас есть два туземных парнишки-садовника (негры) летом и один зимой и одна девушка. Закон требует, чтобы мы оборудовали для них раздельные комнаты с мебелью, личным туалетом и душем — это лучшие условия, чем были у меня на протяжении большей части моей жизни в Канаде. Мы даем им еду, многое из их одежды и платим от 10 до 15 долларов в месяц. Невозможно заставить туземца усердно работать. Требуются трое туземцев, чтобы выполнить работу одного белого человека, а белые люди здесь работают вполовину менее усердно, чем канадцы», — писал Холдеман в своей статье.

Когда в 1960 году ООН осудила апартеид в Южной Африке в ответ на , Холдеман выпустил трактат под названием «Международный заговор с целью установления мировой диктатуры и угроза Южной Африке». В нем он заявил о заговоре против ЮАР, возглавляемом лидерами темнокожего населения, коммунистами и еврейскими банкирами: «Каждый день промыватели мозгов повторяют то, во что они хотят, чтобы мы верили: „с туземцами плохо обращаются“, „раздельное развитие неправильно“, „апартеид не по-христиански“. Люди, которые знают, что это на 99% неправда, повторяют эту ложь настойчиво и эмоционально».

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Позже Холдеман опубликовал еще одну брошюру под названием «Международный заговор в здравоохранении», в которой ругал вакцины. При этом в ЮАР он уже не занимался политикой так активно, как в Канаде. Теперь его больше увлекали приключения. Холдеман 16 раз выезжал в экспедиции по поиску затерянного города в пустыне Калахари, участвовал в чемпионате по стрельбе из пистолета, совершил автопробег из Южной Африки до Алжира и перелет вдоль африканского побережья. В 1974 году он погиб, разбившись на своем самолете. Холдеману было 72 года, его внуку Илону — два.

Неизвестно, как убеждения деда повлияли на убеждения Маска, и повлияли ли вообще. Но кое-что общее у них есть

О политических взглядах деда Илона Маска знают уже давно — и не первый год обсуждают, как они могли повлиять на взгляды самого Маска, хотя тот его почти не знал. В 2021 году историк из Гарвардского университета Джилл Лепор предполагала, что идеи Маска о технологических прорывах и покорении космоса берут начало в научной фантастике, которую он читал ребенком и которая, в свою очередь, перекликается с видением технократов. При этом Лепор считала, что Маск неправильно понял фантастические книги своего детства и принял за утопию то, что на самом деле было антиутопией.

В 2023 году — после того, как Маск купил Twitter, переименовал его в Х и отказался от модерации, превратив платформу в оазис для конспирологов, — Лепор процитировала южноафриканские сочинения его деда о «международных заговорах» и отметила, что в то время о них почти никто не узнал, но если бы Холдеман пропагандировал свои идеи сегодня, соцсети бы ему очень помогли. «Политические взгляды деда — не ответственность Илона Маска. Но если бы эти разглагольствования были опубликованы в X сегодня, то ответственность за последствия действительно лежала бы на нем», — заявила историк.

Автор Vox Эрик Левиц в своей статье отмечает, что политические идеи Холдемана на протяжении жизни оставались похожими в трех важных аспектах. Во-первых, он считал традиционную демократию коррумпированной и неэффективной. Во-вторых, предлагал передать власть в руки якобы интеллектуально превосходящего меньшинства, будь то инженеры или белые южноафриканцы. В-третьих, прогнозировал «крах» в случае, если этого не произойдет. «Я считаю, что недавние слова и поступки Маска отражают все три эти модели мышления», — продолжает Левиц.

Он вспоминает, что в 2023 году Маск обвинил финансиста и филантропа Джорджа Сороса, имеющего еврейское происхождение, в «ненависти к человечеству» и поддержал антисемитскую теорию заговора, которая гласит, что евреи хотят переселить нелегальных мигрантов в западные страны, чтобы сократить в них белое большинство (позднее Маск извинился за этот пост). В 2024-м он обвинял демократов в «импорте» мигрантов в колеблющиеся штаты и обещал, что его Департамент государственной эффективности станет «единственным путем к распространению жизни за пределы Земли». А в 2025-м получил широчайшие полномочия по «улучшению» правительства США — и пытается автоматизировать процесс увольнения чиновников.

Эти и слова и поступки еще не означают, что Маск получил свои нынешние убеждения в наследство от деда (еще 10 лет назад он был политически нейтрален) или пришел к тому, что полностью разделяет его взгляды (он никогда открыто не поддерживал идею превосходства белой расы). Но совпадения в сегодняшних взглядах Маска и давнишних высказываниях его деда примечательны, даже если первые сформировались независимо от вторых, считает Левиц.

«Сходства указывают на то, что на протяжении поколений определенный тип людей — интеллектуально одаренных, технически подкованных и маниакально амбициозных — может быть уязвим для ненавистнических и авторитарных идей. Недостатки демократии реальны. И самоуверенным, технически компетентным элитам легко взглянуть на эти недостатки — а затем на нереализованный потенциал человечества — и прийти к выводу, что общество могло бы достичь утопии, если бы такие люди, как они сами, освободились от тирании доверчивых масс и плохих элит, которые ими манипулируют», — пишет Левиц.

Однако, продолжает он, пример Холдемана иллюстрирует ошибки такого мышления. Лидеры Технократического движения и Партии социального кредита, которых он поддерживал, были шарлатанами, а апартеид — политикой угнетения, рухнувшей под натиском санкций и протестов (в которые Холдеман не верил). «В реальности элиты, стремящиеся к авторитарной власти, редко бывают настолько сведущи, как они воображают», — резюмирует Левиц.