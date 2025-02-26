Илон Маск приказал двум миллионам американских госслужащих отчитаться о своих достижениях за неделю В правительстве суматоха. ФБР и Пентагон отказались отвечать. Трамп придумал слово «полууволены»

Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA

В субботу, 22 февраля, федеральные госслужащие США получили от управления кадровой службы электронное письмо под заголовком «Что вы делали на прошлой неделе?» В письме их просили указать «около пяти своих достижений» за прошлую неделю, не упоминая при этом никакой секретной информации. Письмо следовало отправить в управление кадров и своему менеджеру до вторника, 25 февраля.

Это стало очередной инициативой миллиардера Илона Маска — руководителя Департамента государственной эффективности (DOGE), занятого реформой федерального правительства США. Письмо с вопросом «Что ты сделал на прошлой неделе?» Маск в 2022 году отправил Парагу Агравалу, тогдашнему генеральному директору Twitter, перед покупкой соцсети. Закрыв сделку, Маск уволил Агравала.

Теперь миллиардер решил задать тот же вопрос более чем двум миллионам американских госслужащих. Они получили письмо от управления кадров, перешедшего под контроль команды DOGE, в субботу после обеда. Незадолго до этого Маск написал в своей соцсети Х, что все, кто не ответит на письмо, будут уволены (в самом письме об этом не упоминалось).

Маск подчеркнул, что действует по инструкциям президента США Дональда Трампа, который призвал его быть «агрессивнее».

В правительстве не знали, что отвечать Маску. И отвечать ли вообще

Письмо главы DOGE вызвало неразбериху среди федеральных служащих. Одни решили ответить сразу, чтобы избежать увольнения. Другие стали писать своим начальникам, чтобы спросить, что им делать, или выразить негодование.

«Невозможно прочитать больше двух миллионов ответов. Их, скорее всего, и используют для бог знает каких целей, законных или незаконных», — написал один из сотрудников Геологической службы США своим руководителям, призвав их защитить персонал от «попыток запугивания и преследования».

Запрос Маска получили сотрудники Библиотеки Конгресса и некоторые судьи, которые не относятся к системе исполнительной власти, а также сотрудники ФБР, Пентагона и других специальных служб, которые не могут раскрывать информацию о своей работе без риска нарушить закон.

«Даже если люди не отправляют секретную информацию [в своих ответах], сбор всех этих данных в одном месте станет секретной информацией», — предупредил The Washington Post один из действующих военных офицеров. «Это вопрос национальной безопасности — так обращаться с кадрами», — добавил он.

Некоторые ведомства проигнорировали запрос Маска. В других это сделать не решились

Директор Национальной разведки Тулси Габбард поручила сотрудникам разведывательных ведомств не отвечать на письмо. Аналогичные указания были даны в Пентагоне, ФБР, Госдепартаменте, министерстве юстиции и министерстве энергетики. В некоторых министерствах — например, здравоохранения и внутренней безопасности — сначала посоветовали ответить, но потом заявили, что ответ не нужен или что его надо написать, но пока не надо отправлять.

Одно из подразделений NASA призвало персонал «дождаться дополнительных указаний», а другое — отвечать быстро, подробно и с гордостью за свою работу. «Только в следующие две недели у нас будет четыре запуска и две посадки на Луну. Каждый из вас играет ключевую роль в этих важных начинаниях и может перечислить гораздо больше пяти достижений в любую из недель», — говорилось в письме, которое получили сотрудники этого подразделения.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) предположили, что письмо Управления кадров, разосланное в выходной день, было отправлено по ошибке или вовсе стало попыткой фишинга. В итоге министерство торговли, которому подчиняется NOAA, заявило, что сотрудники все-таки должны описать пять своих достижений за прошлую неделю — но представить их не Маску, а лишь своим руководителям.

Суматоха продолжается. В одном из госучреждений Маску ответили даже уборщики

Дэвид Демас, глава федерального профсоюза работников тюрем, заявил СNN, что в понедельник получил около 30 звонков, 10 электронных писем и три смс от членов профсоюза. Они спрашивали, надо ли им выходить на работу в выходной или во время отпуска, если дома у них нет доступа к рабочей почте. Те, кто в этот день работал, спрашивали, что им написать в своих пяти пунктах.

Демас назвал это «безумием». «Многие приходили из отпуска, чтобы попытаться отправить письмо, глупое письмо, которое не имеет для нас никакого смысла», — заявил он. Через несколько часов министерство юстиции, курирующее Федеральное бюро тюрем, распорядилось не отвечать на письмо Маска.

Служащий министерства по делам ветеранов заявил CNN, что ему пришлось участвовать в нескольких совещаниях из-за письма Маска. Один из сотрудников NOAA пожаловался, что не мог работать из-за необходимости «отвечать нижестоящим [сотрудникам] и пытаться получить разъяснения от вышестоящих».

Самые влиятельные федеральные ведомства — такие как разведка, Пентагон, Госдепартамент, Минюст и министерство внутренней безопасности, — в итоге не ответили на письмо Маска. В NASA заявили, что представят достижения всего агентства. Министерство здравоохранения рекомендовало ответить Маску, но общими формулировками. Министерства транспорта и образования, Управление общих служб и Агентство по охране окружающей среды поручили персоналу подчиниться Маску. Такое же поручение выдало министерство финансов.

Источник CNN рассказал, что в одном из государственных учреждений оборудовали комнату, чтобы сотрудники, не имеющие доступа к компьютеру (например, уборщики) могли отправить отчет о своих достижениях.

«Если вы не отвечаете, вы как бы полууволены или уволены». Такими словами письмо Маска прокомментировал Трамп

Управление кадров, от имени которого федеральные служащие получили письмо, заявило в полдень в понедельник, что ответ на него является добровольным и не приведет к увольнению. По иронии, сотрудники самого управления до самого вечера не могли понять, нужно ли им отвечать Маску. В итоге около 18:00 они получили инструкции, что ответ не обязателен, но весьма желателен.

Еще больше путаницы внес Дональд Трамп, который вступился и за Маска («Если вы не отвечаете, вы как бы или уволены, так как многие не отвечают, потому что их не существует»), и за тех министров, которые решили ему не отвечать («Они сделали это в дружеской манере»). Смысл слов Трампа сводился к тому, что идея Маска «гениальна», но агентства, работающие с конфиденциальной информацией, могут ее игнорировать.

Неназванный сотрудник Белого дома заявил Politico, что агентства должны применять «индивидуальный подход» к инициативе Маска.

CNN отмечает, что отказ ряда ведомств отвечать Маску — это фактически первый раз, когда назначенные Трампом чиновники публично противостоят миллиардеру, чье влияние казалось безграничным. За месяц работы DOGE Маск уничтожил Агентство США по международному развитию, получил доступ к платежной системе правительства (и лишился его), а также инициировал сокращения госслужащих, которые могут затронуть сотни тысяч человек.

Маск заявил, что письмо было «проверкой пульса». И продолжил угрожать увольнением тем, кто ему не ответит

Федеральные служащие, ранее подавшие в суд из-за сокращений, включили в свой иск и требуемый Маском список достижений. Они считают, что он не может угрожать увольнениями тем, кто его не предоставит. С ними согласен профессор права в Университете Миннесоты Ник Беднар: «Аналогия такова: я отправляю вам электронное письмо и даю день на ответ, иначе вы должны мне миллион долларов. С этим нельзя обратиться в суд и сказать, мол, они не ответили, так что они явно согласились, что дадут мне миллион долларов».

Угроза Маска возмутила также конгрессменов-демократов — и даже отдельных республиканцев. «Если Илон Маск действительно хочет понять, чего федеральные служащие добились за последнюю неделю, он должен познакомиться с каждым департаментом и агентством и узнать о рабочих местах, которые он пытается сократить», — написала в Х сенатор от Аляски, представительница Республиканской партии Лиза Мурковски.

Сам Маск, кажется, не ожидал такой бурной реакции на свое требование. Он заявил, что его письмо было «проверкой пульса», чтобы найти госслужащих, которые «делают так мало, что вообще не читают свою электронную почту», и работников-призраков, которых на самом деле не существует. Маск добавил, что написание письма должно было занять меньше пяти минут, и возмутился, что это создало «беспокойство такого уровня».

Еще он продолжил настаивать на том, что тем, кто не напишет письмо, грозит увольнение. «По усмотрению президента им будет предоставлен еще один шанс. Неспособность ответить во второй раз приведет к увольнению», — пригрозил Маск вечером в понедельник — вскоре после того, как Трамп заявил о «гениальности» его письма.