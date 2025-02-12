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Сын Илона Маска стал главным героем брифинга отца в Белом доме
Пока миллиардер пытался отвечать на претензии к DOGE, мальчик закрывал ему уши и строил гримасы
1 минута
14:25, 12 февраля 2025
Илон Маск впервые после вступления Дональда Трампа в должность ответил на вопросы журналистов. Миллиардер отверг обвинения в попытке захватить власть и ответил на
претензии
к своему Департаменту государственной эффективности (DOGE). Но все внимание на брифинге в Овальном кабинете было привлечено к сыну Маска, которого зовут X Æ A-12. Мальчик играл с ручками на столе президента, ковырял в носу, строил гримасы, копировал жесты отца и сидел у него на плечах.
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