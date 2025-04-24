«Это было громко». Axios рассказал о ссоре Илона Маска и министра финансов Скотта Бессента в присутствии Трампа в Белом доме

Глава департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе устроили перепалку в присутствии Дональда Трампа и чиновников в Овальном кабинете Белого дома, пишет Axios со ссылкой на двух свидетелей и три источника.

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Один из свидетелей описывает эту сцену и ее участников так: «два миллиардера среднего возраста, которые думали, что это в зале Западного крыла [Белого дома]». В какой-то момент, как вспоминают двое собеседников Axios, Бессент закричал: «Иди нахуй», а Маск ответил: «Скажи это громче».

Спор был настолько жарким, что между Маском и Бессентом встал помощник, чтобы их разнять. Ссору, как пишет Axios, услышала и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая в этот день, 17 апреля, встречалась с Трампом в Белом доме. «Это была настоящая сцена. Это было громко», — описывает услышанное еще один источник Axios.

Причиной ссоры стало разногласие по поводу того, кто возглавит Налоговую службу. Трамп назначил исполняющим обязанности лоббируемого Маском Гэри Шепли. Бессент хотел видеть на этой должности заместителя министра финансов Майкла Фолкендера и возмущался, что Маск действует за его спиной. Эта перепалка, как пишет Axios, показала, насколько стиль Маска раздражает высокопоставленных чиновников администрации Трампа. «Это борьба не за то, что правильно, а что нет. Речь идет о контроле», — говорит собеседник Axios.

О размолвке Маска и Бессента СМИ сообщали еще несколько дней назад. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт тогда комментировала это так: «Не секрет, что президент Трамп собрал команду людей, которые невероятно увлечены проблемами, влияющими на нашу страну». «Разногласия — это нормальная часть любого здорового политического процесса», — говорила она.

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