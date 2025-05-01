WSJ: Tesla ищет нового генерального директора на замену Илону Маску
Совет директоров Tesla ищет нового генерального директора, который заменит на этой должности миллиардера Илона Маска, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В руководстве производителя электрокаров задумались о замене Маска около месяца назад на фоне падения акций Tesla и недовольства инвесторов тем, что Маск много времени уделяет работе в Белом доме.
По словам собеседников издания, члены совета директоров уже обратились в несколько компаний по поиску руководителей. Примерно в то же время руководство Tesla встретилось с Маском. Его попросили уделять больше времени работе в компании, а также публично заявить об этом. По данным WSJ, Маск не возражал.
Издание отмечает, что ему неизвестно, как продвигаются поиски нового руководителя, а также знал ли Маск, который входит в совет директоров Tesla, что ему начали искать замену.
В Tesla назвали «ошибочными» и «абсолютной неправдой» сообщения о том, что компания связалась с рекрутинговыми агентствами для поиска нового гендиректора. В заявлении отмечается, что совет директоров уверен в способности Маска «продолжать реализацию захватывающего плана роста» компании. Бизнесмен назвал статью WSJ «умышленно ложной», а само издание «дискредитирующим журналистику».
Илон Маск присоединился к Tesla в 2004 году в качестве ключевого инвестора, а затем стал гендиректором компании.
В апреле Tesla отчиталась о падении прибыли в первом квартале 2025 года. Компания сообщила, что в первые три месяца текущего года заработала 409 миллионов долларов, что на 71% меньше показателей того же периода 2024-го. При этом Tesla признала, что среди прочего продажам компании вредит работа Маска на посту главы Департамент государственной эффективности (DOGE).
После отчета производителя электрокаров Илон Маск заявил, что с мая будет проводить меньше времени в Вашингтоне. К 30 мая он должен покинуть должность руководителя DOGE.
30 апреля на заседании кабинета министров Трамп поблагодарил Маска за его работу в правительстве, пишет WSJ. «Вы знаете, что вас приглашают оставаться здесь столько, сколько вы хотите, — сказал Трамп. — Думаю, он хочет вернуться домой к своим машинам».