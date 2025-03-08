NYT рассказала о ссоре Илона Маска и госсекретаря Марко Рубио в Белом доме. Трамп утверждает, что они «прекрасно ладят»

Между главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио произошел конфликт на заседании кабинета министров в Белом доме, которое состоялось 6 марта. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, Рубио «пришел в ярость» из-за того, что ему пришлось выслушивать «нападки» со стороны Маска. Миллиардер утверждал, что Рубио не способен сократить штат сотрудников Госдепартамента. По его мнению, глава Госдепа «никого не уволил».

В ответ госсекретарь заявил, что Маск говорит неправду. Он сообщил, что 1500 сотрудников Госдепа уволились в обмен на компенсацию. «Рубио иронично поинтересовался, не хочет ли Маск, чтобы он снова нанял этих людей только для того, чтобы миллиардер мог устроить шоу с их увольнением», — пишет газета.

NYT отмечает, что Рубио был зол на Маска в течение последних нескольких недель, в том числе из-за его подхода к сокращению госаппарата. Теперь же госсекретарь высказал претензии к миллиардеру вслух.

По словам собеседников NYT, на протяжении всего конфликта между Рубио и Маском Дональд Трамп ничего не говорил и просто наблюдал за происходящим. Президент США вмешался после того, как спор затянулся, и заявил, что Рубио «проделывает отличную работу».

На просьбу прокомментировать публикацию The New York Times Трамп заявил, что между Маском и Рубио «не было никаких разногласий». «Илон прекрасно ладит с Марко, и они оба проделывают фантастическую работу. Между ними нет разногласий», — приводит слова Трампа CNN.

Politico писал, что Трамп созвал кабинет министров, чтобы обсудить работу DOGE. Президент США заявил на встрече, что Маск может лишь давать рекомендации по кадровым вопросам главам ведомств, а финальные решения остаются за ними. Издание отмечало, что Трамп впервые сделал значимый шаг по ограничению полномочий главы DOGE. Президент США подчеркнул, что стремится сохранить в правительстве сотрудников, которые хорошо делают свою работу.

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