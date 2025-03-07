Politico: Трамп ограничил полномочия Маска и его DOGE в вопросах увольнения госслужащих

Президент США Дональд Трамп созвал кабинет министров, чтобы обсудить работу департамента государственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска. На встрече, состоявшейся в четверг, 6 марта, Трамп заявил, что Маск может лишь давать рекомендации по кадровым вопросам главам ведомств, а финальные решения остаются за ними, сообщает издание Politico со ссылкой на двух чиновников администрации Трампа.

На этой встрече присутствовал и сам Илон Маск, который, по данным Politico дал понять, что согласен с президентом. Издание отмечает, что Трамп впервые сделал значимый шаг по ограничению полномочий главы DOGE. Президент США подчеркнул, что стремится сохранить в правительстве сотрудников, которые хорошо делают свою работу.

В последние недели, напоминает Politico, в США были уволены десятки тысяч работников различных федеральных ведомств. Будут ли они вновь наняты на работу в связи с указанием Трампа, неясно.

По итогам встречи президент США опубликовал пост в соцсети Truth Social, заявив, что будет проводить подобные собрания каждые две недели. «Мы говорим „скальпель“, а не „топор“», — добавил он, описывая методы работы DOGE. Илон Маск назвал прошедшую встречу «очень продуктивной».

Руководитель Tesla и Space X Илон Маск активно поддерживал Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании — в частности, став ее крупнейшим спонсором. После избрания Трамп объявил о назначении Маска на пост главы специально созданного департамента государственной эффективности.

Маск и Трамп обещали, что DOGE «уничтожит бюрократию» и «потрясет систему». Внеправительственный департамент должен повысить эффективность работы американского правительства (в том числе увольняя «неэффективных» чиновников) и исчезнуть через полтора года.

Очень широкие полномочия DOGE и неясный статус структуры стали поводом для ее критики со стороны юристов, федеральных судей и находящихся в оппозиции к Трампу демократов.

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