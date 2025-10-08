Трамп заявил, что добиться окончании войны в Украине сложнее, чем мирной сделки по Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что пытаться добиться окончания российско-украинской войны оказалось труднее, чем мирной сделки по Газе.

Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным оказались «жестче», чем ожидалось, сказал Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни, пишет BBC News.

«Это безумие. Я думал, что это было бы одним из самых простых решений», — сказал Трамп о попытках переговоров о прекращении войны в Украине (цитата по CNN)

В то же время, отметил он, мирная сделка по Газе уже близка к завершению.

Трамп опубликовал свой план по прекращению войны между Израилем и ХАМАС 29 сентября. Он предусматривает введение в секторе Газа временного внешнего управления и поэтапный вывод израильских войск. ХАМАС должен будет освободить заложников и передать Израилю тела погибших; боевики группировки получат амнистию. ХАМАС в начале октября заявил, что отпустит заложников.

Завершение российско-украинской войны было одним из пунктов предвыборной кампании Трампа. Российская и американская делегации провели несколько раундов переговоров, президенты США и РФ лично встречались на Аляске, но договориться даже о временном прекращении огня так и не удалось.

