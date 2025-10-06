Yasin Ozturk / Anadolu / Getty Images

Президент США Дональд Трамп развернул активную кампанию — как публичную, так и за закрытыми дверьми — по лоббированию самого себя в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира, пишет Bloomberg. Эта кампания наращивает обороты в последние дни перед объявлением лауреата. Лауреат будет объявлен 10 октября.

На прошлой неделе на Генассамблее ООН Трамп заявил: «Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира». По его словам, ни он, ни США так и не получили признания за Авраамские соглашения — это договоры о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств. Они были подписаны в 2020 году, во время первого президентского срока Трампа.

Трамп также регулярно заявляет, что с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года он прекратил по меньшей мере шесть войн (всего он вмешался в девять конфликтов). Среди них — вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, а также между Арменией (президент США постоянно путает ее с Албанией) и Азербайджаном (его он как минимум один раз назвал Камбоджей).

Правда, не все признают заслуги Трампа-миротворца. Критики отмечают, что военные действия, урегулирование которых президент США приписывает себе, были небольшими по масштабу, его роль в них была ограниченной или же речь шла о конфликтах, которые давно завершились.

В качестве еще одного примера попыток Трампа оказать давление на Нобелевский комитет Bloomberg называет его выступление на собрании почти всех американских генералов и адмиралов в конце сентября. Тогда он заявил, что не рассчитывает на присуждение ему Нобелевской премии мира. «Они [Нобелевский комитет] отдадут ее какому-то парню, который ни черта не сделал», — сказал президент США, отметив, что это будет «большим оскорблением для нашей страны». Этот комментарий появился менее чем через сутки после того, как США объявили о «плане Трампа» по прекращению войны в секторе Газа.

зачем Пентагон собирал генералов и адмиралов

На американской военной базе собрали почти всех генералов и адмиралов. Им сказали: «Больше никаких месяцев идентичности и мужиков в платьях» Офицеры в недоумении — зачем был нужен этот съезд, пишет Politico

Вопрос о заявке Трампа на Нобелевскую премию поднимает не только сам президент, но и члены его администрации. Спецпосланник лидера США Стив Уиткофф говорил в августе на заседании кабинета министров в Вашингтоне, что Нобелевскому комитету надо «наконец-то взяться за дело» и вручить премию его начальнику. Он обсуждал эту тему, по словам источников Bloomberg, и в частных беседах с европейскими коллегами. В продвижении этой идеи участвовал также госсекретарь США Марко Рубио, утверждает Bloomberg.

Даже бизнес не остался в стороне от этой кампании, говорится в статье Bloomberg. Гендиректор Pfizer Альберт Бурла недавно похвалил Трампа за проект администрации США «Операция „Сверхзвуковая скорость“» по ускорению разработки вакцины от COVID-19. Он отметил, что эти усилия президента «вполне заслуживали бы Нобелевской премии мира».

В Нобелевском комитете отметили, что не испытывали прямого политического давления в связи с присуждением премии мира, но обратили внимание на «несколько кампаний», которые ведутся как публично, так и в частном порядке.

В Норвегии ждут объявления лауреата Нобелевской премии мира, «затаив дыхание», утверждает агентство. У Норвегии и США есть разногласия по поводу тарифной политики Вашингтона и войны в секторе Газа. Администрация Трампа ввела 15-процентный налог на импорт из Норвегии, пока стороны продолжают торговые переговоры. Кроме того, сенаторы-республиканцы потребовали ввести визовые ограничения в отношении Норвежского суверенного фонда, который отказался от инвестиций в несколько израильских и американских компаний в связи с войной в Газе.

План Трампа по Газе

Трамп представил план завершения войны в секторе Газа. Он фактически исключает создание палестинского государства США остаются союзником Израиля в его политике «мир через силу»

На Нобелевскую премию мира в 2025 году претендуют 338 кандидатов, включая 94 организации. В числе номинантов — Юлия Навальная. Она один из фаворитов у букмекеров.