Высшие офицеры американской армии на собрании в Куантико. 30 сентября 2025 года Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA

Министр обороны США Пит Хегсет 30 сентября собрал почти всех американских генералов и адмиралов на базе Корпуса морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, неподалеку от Вашингтона. Многие военные приехали с военных баз по всему миру — из Европы, с Ближнего Востока, из Австралии.

Перед генералами выступили Хегсет и президент США Дональд Трамп. Многие эксперты и журналисты отмечают: их речи были откровенно политическими, в нарушение американской традиции отделения армии от политики (например, об этом пишет военный обозреватель The New York Times).

Хегсет заявил, что в американских вооруженных силах закончилась «эра политически корректного, чрезмерно деликатного руководства, которое боится задеть чьи-нибудь чувства». Он добавил: тем, кто не согласен с новым курсом, лучше подать в отставку.

«Больше никаких месяцев идентичности, офисов „разнообразия, равенства и инклюзивности“ и мужиков в платьях, — сказал Хегсет. — Хотите бороду — идите в спецназ, нет — тогда брейтесь. У нас не армия скандинавских язычников». Также он раскритиковал «толстых» новобранцев и женщин, не выдерживающих нормативов физической подготовки.

Министр обороны США Пит Хегсет выступает перед американскими высшими офицерами Andrew Harnik / Reuters / Scanpix / LETA

Дональд Трамп заявил, в свою очередь, что армия должна «выглядеть правильно» и внушать уважение. «Вы любите военное ведомство, потому что любите военное дело, — сказал президент США. — Теперь вы свободны быть аполитичными, решительными, строгими командирами, какими вы хотели стать, когда вступали в армию. Никаких отвлекающих факторов, никаких идеологий, никакого мусора».

Другая часть выступления Трампа касалась использования американских городов как «тренировочных площадок» для армии. Президент США заявил, что внутренние угрозы ничуть не менее опасны, чем внешние, и обрушился с критикой на Лос-Анджелес, Портленд, Сиэтл и Вашингтон, назвав их «очагами разложения». Он сравнил Портленд с «зоной боевых действий» и подчеркнул, что военные должны «разобраться с врагом внутри страны, пока ситуация не вышла из-под контроля».

Читайте также Трамп распорядился направить войска в Портленд и на объекты управления иммиграционной и таможенной полиции по всей стране

Сбор офицеров в Пентагоне вызвал недоумение и раздражение, пишет Politico. Один из чиновников сказал, что это напоминало «пресс-конференцию, которую можно было заменить имейлом». Другой охарактеризовал встречу как «не совсем тест на лояльность, но явно движение в эту сторону», и назвал ее «пустой тратой денег». Некоторые отмечали и стратегический риск: собирать почти все военное командование США в одном публично известном месте крайне опасно.

Некоторые офицеры признались, что прямо во время выступления президента занимались подсчетами, в какую сумму обошлась эта акция. Другие сказали, что просто «отводили глаза». Кто-то предупреждал, что подобные мероприятия отвлекают от главной задачи — подготовки к возможному противостоянию с Китаем.

Дональд Трамп выступает перед американскими высшими офицерами Jim Watson / AFP / Scanpix / LETA

Дональд Трамп и Пит Хегсет продолжают «перезапуск Пентагона», обещанный Трампом во время предвыборной кампании. Как сообщает The Washington Post, американское оборонное ведомство готовит введение жестких мер против утечек информации: тысячи военных и гражданских сотрудников будут обязаны подписать соглашения о неразглашении и проходить случайные проверки на детекторе лжи.

Формально эти меры объясняются защитой секретных данных и национальной безопасности. Однако бывшие чиновники и юристы по вопросам госбезопасности отмечают: подобные ограничения уже давно существуют, а новые правила направлены скорее на запугивание персонала и проверку их лояльности руководству Пентагона и администрации Трампа.

Проект стандартного соглашения о неразглашении фактически повторяет условия, которые недавно обязали подписывать журналистов для сохранения аккредитации при Пентагоне: им запрещено собирать любую непубличную информацию, даже не засекреченную. Теперь такие же правила собираются распространить на всех сотрудников военного ведомства.

Планы Пентагона вписываются в общую стратегию Хегсета по ограничению доступа СМИ и внешних экспертов. С января он провел лишь шесть официальных брифингов для прессы (для сравнения, ранее они были еженедельными). Пентагон отказался от участия в дискуссионных форумах и мероприятиях аналитических центров, мотивируя это тем, что они «противоречат ценностям нынешней администрации».

Чем прославился Пит Хегсет на посту министра обороны

Неделю назад выяснилось, что команда Трампа обсуждала военные тайны в Signal. Это были нелегкие семь дней для участников чата Цепочка событий о последствиях «Сигналгейта»

Чем прославился Пит Хегсет на посту министра обороны

Неделю назад выяснилось, что команда Трампа обсуждала военные тайны в Signal. Это были нелегкие семь дней для участников чата Цепочка событий о последствиях «Сигналгейта»

«Медуза»