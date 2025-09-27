Трамп распорядился направить войска в Портленд и на объекты управления иммиграционной и таможенной полиции по всей стране

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение направить войска в город Портленд, штат Орегон, а также на объекты управления иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на всей территории страны.

«По просьбе министра внутренней безопасности Кристи Ноэм я приказываю министру обороны Пита Хегсета предоставить все необходимые войска для защиты опустошенного войной Портленда и любого из наших объектов ICE, находящихся в осаде от нападения „Антифа“ и других внутренних террористов», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США добавил, что дает разрешение на применение «полной силы», если это потребуется.

Планируется ли задействовать Национальную гвардию или Вооруженные силы, в посте Трампа не уточняется.

В Портленде уже несколько месяцев у местного офиса иммиграционной и таможенной полиции проходят протесты против рейдов и высылки мигрантов. Мэр Портленда — демократ Кит Уилсон — ранее выступал против введения войск в город.

Ранее Трамп отдавал приказы о вводе войск в Лос-Анджелес, Вашингтон и Мемфис.

22 сентября президент США подписал указ о признании движения «Антифа» «внутренней террористической организацией».

