Трамп обещал устроить самую масштабную депортацию нелегальных иммигрантов в истории США. И он очень-очень старается Цепочка решений, которые привели его к массовым протестам

Протесты против рейдов иммиграционной полиции в Лос-Анджелесе, 11 июня 2025 года Jason Armond / Los Angeles Times / Getty Images

В США живут от 11 до 14 миллионов нелегальных иммигрантов. Их поток резко вырос при Джо Байдене, и Дональд Трамп сделал борьбу с ним одним из своих главных приоритетов. После возвращения в Белый дом он, по оценкам аналитиков, изменил практически все аспекты американской иммиграционной политики, нацелившись в том числе на иностранцев, живущих в США вполне законно. Его решения нередко застревают в судах, но ему удалось рекордно сократить поток иммигрантов через мексиканскую границу. Теперь Трамп и его администрация наращивают активность внутри страны, стремясь добиться цели в миллион депортаций в год. Иммиграционная полиция задерживает людей на улицах, на работе, в судах и больницах. При этом большая часть американцев не против иммигрантов, которые давно живут в США, работают и не нарушают закон. Рейды в Лос-Анджелесе привели к протестам, которые распространяются по всей стране. Мы проследили их предысторию.

13 сентября 2024-го. предвыборное обещание

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Дональд Трамп, который хочет во второй раз стать президентом США, обещает провести самую массовую депортацию нелегальных иммигрантов в истории страны, если его переизберут.

20 января 2025-го. Указы в день инаугурации

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Трамп подписывает указы, ограничивающие иммиграцию в США. В частности, вводит чрезвычайное положение на границе с Мексикой, возобновляет строительство пограничной стены, отменяет выдачу гражданства по (этот указ суды блокируют как нарушающий Конституцию). После инаугурации Трампа перестает работать приложение CBP One для просителей убежища в США. 30 тысяч собеседований о предоставлении убежища отменены. Позже CBP One станет приложением для «самодепортации».

23 января. массовые задержания иммигрантов

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Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начинает задерживать нелегальных иммигрантов в по всей стране, в том числе в Нью-Йорке, Бостоне, Сиэтле и Майами. За день схвачены 538 человек, что вдвое превышает средний показатель. Трамп возвращает иммиграционной и таможенной полиции (ICE) право искать и задерживать иммигрантов в таких «чувствительных» местах, как школы, больницы и церкви.

Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции (ICE) ведут задержанного в Денвере, 5 февраля 2025 года Kevin Mohatt / Reuters / Scanpix / LETA

26 января. Колумбия не принимает самолеты из США

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Американская армия, которую Трамп уполномочил помогать в депортациях, отправила в Колумбию два военных борта с депортированными из США гражданами этой страны. Однако президент Колумбии Густаво Петро отказывается их принять. Трамп угрожает ему 50-процентными пошлинами. Петро сдается и обещает отправить за депортированными президентский самолет, чтобы гарантировать им «достойные условия».

30 января. гуантанамо

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Трамп поручает подготовить военно-морскую базу Гуантанамо, расположенную на Кубе, к размещению тысяч «преступников-нелегалов». Министр обороны Пит Хегсет называет Гуантанамо «идеальным местом» для этого. На базе есть центр иммиграционных операций — и еще есть тюрьма, где после терактов 11 сентября пытали обвиняемых в терроризме. Несколько президентов США обещали закрыть тюрьму в Гуантанамо, но так и не сделали этого.

2 февраля. торговая война с канадой и мексикой

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Американский президент вводит 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады, сделав одним из условий переговоров по ним сдерживание нелегальной иммиграции в США. В течение двух дней и Мексика, и Канада договариваются с Белым домом об отсрочке пошлин, пообещав выделить дополнительные силы и деньги на укрепление своих границ с США. Но отсрочка будет недолгой — в марте пошлины все же вступят в силу.

4 февраля. депортация больной 10-летней гражданки сша

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10-летнюю девочку с редкой опухолью мозга, которая вместе с семьей приехала из Мексики на лечение, останавливают на границе, поскольку у ее родителей для пребывания в США. Сама девочка, а также братья и сестры, которые едут вместе с ней, — граждане США. Несмотря на это, у ребенка забирают лекарства, отправляют ее с семьей в центр содержания для мигрантов, а потом возвращают в Мексику. Это не единственный случай, когда от ужесточения иммиграционной политики страдают граждане США. Иностранцев с действующими визами тоже задерживают.

16 февраля. задержание ксении петровой

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В аэропорту Бостона задержана ученая из России Ксения Петрова: в ее багаже нашли незадекларированные образцы эмбрионов лягушек. Петровой аннулируют визу, хотя, по словам ее адвоката, за положен лишь штраф. Россиянка говорит, что в случае депортации на родину ей грозит опасность, потому что она выступала против войны с Украиной. Решение по ее делу пока не вынесено.

25 февраля. «золотые карты»

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Трамп предлагает продавать за пять миллионов долларов «золотые карты» со своим портретом, которые дают право на грин-карту, а затем и на гражданство США. Пока их продажи не начались.

6 марта. статус украинских беженцев

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Вскоре после ссоры президентов Украины и США в Овальном кабинете агентство Reuters сообщило, что Белый дом планирует лишить легального статуса 240 тысяч украинцев, приехавших в США с 2022 года. Трамп обещает принять решение по этому вопросу «очень скоро». Пока его нет.

8 марта. задержание Студента из палестины

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Первый иностранец задержан за участие в студенческих пропалестинских акциях. Это Махмуд Халил — 30-летний аспирант Колумбийского университета, который был одним из лидеров протестов в этом учебном заведении. Халил родился в семье палестинских беженцев в Сирии, у него есть грин-карта, а его жена — гражданка США. Тем не менее, власти решают его депортировать, назвав угрозой внешней политике. Суд блокирует депортацию, но Халил все еще под стражей. Из-за этого он пропустил рождение своего ребенка.

Акция в поддержку Махмуда Халила в Нью-Йорке, 12 марта 2025 года Mostafa Bassim / Anadolu / Getty Images

17 марта. депортация в мега-тюрьму в сальвадоре

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Из США в Сальвадор депортированы больше 200 мигрантов (в основном граждане Венесуэлы), которых объявили членами банд. Чтобы ускорить высылку, Трамп сослался на , который до этого использовался лишь трижды и всегда во время войн. Федеральный судья требует остановить депортацию, но правительство этого не делает. «Упс… Слишком поздно», — пишет в соцсети Х президент Сальвадора Найиб Букеле, который согласился разместить депортированных за шесть миллионов долларов. Их помещают в CECOT, крупнейшую тюрьму Латинской Америки.

6 июня из Сальвадора вернулся Килмар Абрего Гарсия — уроженец этой страны, законно живший в США и имевший , но все равно отправленный в сальвадорскую тюрьму вместе с другими предполагаемыми членами банд. Верховный суд США потребовал его вернуть, но правительство долго сопротивлялось. В итоге Абрего Гарсию привезли назад и сразу арестовали, обвинив в пособничестве нелегальной миграции. Если его признают виновным, то снова отправят в Сальвадор.

14 апреля. трамп предлагает депортировать граждан сша

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Во время встречи с Найибом Букеле в Белом доме Трамп предложил (уже в который раз) отправлять в Сальвадор не только иностранцев, но и граждан США, осужденных за насильственные преступления. Эти слова возмутили правозащитников и журналистов, потому что граждане США защищены законом от принудительной высылки из страны.

30 апреля. 100 дней трампа

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Прошли первые 100 дней второго срока Трампа. Аналитический центр Migration Policy Institute подводит итоги: меры против иммигрантов стали самыми масштабными после терактов 11 сентября; Трамп подписал 181 распоряжение на этот счет и получил не меньше 50 судебных исков; число задержаний нелегальных мигрантов на южной границе снизилось , а число задержаний во внутренних районах страны ; к депортациям привлекли армию и спецслужбы, но они все равно вряд ли достигнут заявленной цели — миллион в год.

5 мая. «самодепортация» за тысячу долларов

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Объявлена программа «самодепортации» — нелегальным иммигрантам предлагают тысячу долларов и оплату проезда, чтобы они покинули США. Для властей это способ «подтянуть» статистику и сэкономить: даже с учетом тысячедолларовой выплаты самостоятельный отъезд мигранта обходится государству на 70% дешевле, чем его задержание и высылка. Заявки на «самодепортацию» принимают через приложение CBP Home — бывшее CBP One для заявок на убежище в США. За три недели им воспользуются около девяти тысяч человек.

6 мая. высылка в воюющие страны

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Газета The Washington Post сообщает, что Белый дом предлагал властям Украины принять «неопределенное число» иностранцев, депортированных из США. Украина окажется не единственной воюющей страной, куда американские власти пытаются отправить мигрантов; другими будут Южный Судан и Ливия. Закон США допускает высылку иностранцев в третьи страны, но раньше такое происходило редко.

12 мая. беженцы из юар

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США принимают первую группу беженцев- из ЮАР. Трамп обвиняет власти этой страны в геноциде белого меньшинства. Он дал африканерам возможность получить статус беженца в США по ускоренной процедуре, в то же время закрыв въезд в страну для беженцев из других стран.

27 мая. остановка выдачи студенческих виз

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СМИ сообщают, что американские власти приостановили собеседования на студенческие визы. До этого администрация Трампа лишала легального статуса иностранных студентов, которые уже находятся в США, и фактически отказала иностранцам в возможности учиться в Гарварде — самом старом и одном из самых престижных университетов страны.

28 мая. угроза китайским студентам

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Госсекретарь США Марко Рубио обещает «агрессивно» отзывать визы у студентов из Китая. В американских университетах учатся почти 300 тысяч китайцев — это около четверти всех иностранных студентов, приносящих США больше 40 миллиардов долларов дохода в год. Свою угрозу Рубио не выполнит. В начале июня Пекин и Вашингтон заключат торговое соглашение, и Трамп пообещает, что китайских студентов не тронут.

7 июня. Беспорядки в Лос-анджелесе

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Трамп отправляет Национальную гвардию в Лос-Анджелес, где из-за задержаний иммигрантов. Это первый случай мобилизации Нацгвардии без согласия губернатора штата с 1965 года. Власти Калифорнии обвиняют Трампа в нарушении суверенитета штата и подают в суд.

9 июня. запрет на въезд из 12 стран

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Гражданам запрещают въезжать в США, для граждан еще вводят ограничения на въезд, ссылаясь на «защиту от иностранных террористов». Сообщалось, что Белый дом планировал включить в ограничительный список Россию и Беларусь, но этого не произошло.

11 июня. выдворение самого популярного тиктокера

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Становится известно, что из США выдворили Хаби Лейма — самого популярного в мире тиктокера, у которого 162 миллиона подписчиков. Лейм — гражданин Италии. Его задержали в аэропорту Лас-Вегаса, ICE заявила, что он просрочил свою визу. 18-летний американец Бо Лаудон, называющий себя сторонником Трампа, утверждает, что это он сообщил властям про Лейма.

12 июня. протесты по всей стране

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Протесты против иммиграционных рейдов, начавшиеся в Калифорнии, охватывают большую часть США. Задержаны сотни человек. В центре Лос-Анджелеса и в городе Спокан (штат Вашингтон) введен комендантский час.

14 июня. акции «no kings»

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На 14 июня — это день рождения Трампа и день военного парада в американской столице — по всей стране запланированы акции («Нет королям»).

Протесты против рейдов ICE в Сан-Антонио (штат Техас), 11 июня 2025 года Brandon Bell / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA