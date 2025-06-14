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Протесты против рейдов иммиграционной полиции в Лос-Анджелесе, 11 июня 2025 года
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Трамп обещал устроить самую масштабную депортацию нелегальных иммигрантов в истории США. И он очень-очень старается Цепочка решений, которые привели его к массовым протестам

Источник: Meduza
Протесты против рейдов иммиграционной полиции в Лос-Анджелесе, 11 июня 2025 года
Протесты против рейдов иммиграционной полиции в Лос-Анджелесе, 11 июня 2025 года
Jason Armond / Los Angeles Times / Getty Images

В США живут от 11 до 14 миллионов нелегальных иммигрантов. Их поток резко вырос при Джо Байдене, и Дональд Трамп сделал борьбу с ним одним из своих главных приоритетов. После возвращения в Белый дом он, по оценкам аналитиков, изменил практически все аспекты американской иммиграционной политики, нацелившись в том числе на иностранцев, живущих в США вполне законно. Его решения нередко застревают в судах, но ему удалось рекордно сократить поток иммигрантов через мексиканскую границу. Теперь Трамп и его администрация наращивают активность внутри страны, стремясь добиться цели в миллион депортаций в год. Иммиграционная полиция задерживает людей на улицах, на работе, в судах и больницах. При этом большая часть американцев не против иммигрантов, которые давно живут в США, работают и не нарушают закон. Рейды в Лос-Анджелесе привели к протестам, которые распространяются по всей стране. Мы проследили их предысторию.

13 сентября 2024-го. предвыборное обещание

Дональд Трамп, который хочет во второй раз стать президентом США, обещает провести самую массовую депортацию нелегальных иммигрантов в истории страны, если его переизберут.

20 января 2025-го. Указы в день инаугурации

Трамп подписывает указы, ограничивающие иммиграцию в США. В частности, вводит чрезвычайное положение на границе с Мексикой, возобновляет строительство пограничной стены, отменяет выдачу гражданства по праву почвы (этот указ суды блокируют как нарушающий Конституцию). После инаугурации Трампа перестает работать приложение CBP One для просителей убежища в США. 30 тысяч собеседований о предоставлении убежища отменены. Позже CBP One станет приложением для «самодепортации».

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23 января. массовые задержания иммигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начинает задерживать нелегальных иммигрантов в городах-убежищах по всей стране, в том числе в Нью-Йорке, Бостоне, Сиэтле и Майами. За день схвачены 538 человек, что вдвое превышает средний показатель. Трамп возвращает иммиграционной и таможенной полиции (ICE) право искать и задерживать иммигрантов в таких «чувствительных» местах, как школы, больницы и церкви.

Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции (ICE) ведут задержанного в Денвере, 5 февраля 2025 года
Kevin Mohatt / Reuters / Scanpix / LETA
26 января. Колумбия не принимает самолеты из США

Американская армия, которую Трамп уполномочил помогать в депортациях, отправила в Колумбию два военных борта с депортированными из США гражданами этой страны. Однако президент Колумбии Густаво Петро отказывается их принять. Трамп угрожает ему 50-процентными пошлинами. Петро сдается и обещает отправить за депортированными президентский самолет, чтобы гарантировать им «достойные условия».

30 января. гуантанамо

Трамп поручает подготовить военно-морскую базу Гуантанамо, расположенную на Кубе, к размещению тысяч «преступников-нелегалов». Министр обороны Пит Хегсет называет Гуантанамо «идеальным местом» для этого. На базе есть центр иммиграционных операций — и еще есть тюрьма, где после терактов 11 сентября пытали обвиняемых в терроризме. Несколько президентов США обещали закрыть тюрьму в Гуантанамо, но так и не сделали этого.

2 февраля. торговая война с канадой и мексикой

Американский президент вводит 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады, сделав одним из условий переговоров по ним сдерживание нелегальной иммиграции в США. В течение двух дней и Мексика, и Канада договариваются с Белым домом об отсрочке пошлин, пообещав выделить дополнительные силы и деньги на укрепление своих границ с США. Но отсрочка будет недолгой — в марте пошлины все же вступят в силу.

4 февраля. депортация больной 10-летней гражданки сша

10-летнюю девочку с редкой опухолью мозга, которая вместе с семьей приехала из Мексики на лечение, останавливают на границе, поскольку у ее родителей нет документов для пребывания в США. Сама девочка, а также братья и сестры, которые едут вместе с ней, — граждане США. Несмотря на это, у ребенка забирают лекарства, отправляют ее с семьей в центр содержания для мигрантов, а потом возвращают в Мексику. Это не единственный случай, когда от ужесточения иммиграционной политики страдают граждане США. Иностранцев с действующими визами тоже задерживают.

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16 февраля. задержание ксении петровой

В аэропорту Бостона задержана ученая из России Ксения Петрова: в ее багаже нашли незадекларированные образцы эмбрионов лягушек. Петровой аннулируют визу, хотя, по словам ее адвоката, за нарушение таможенных правил положен лишь штраф. Россиянка говорит, что в случае депортации на родину ей грозит опасность, потому что она выступала против войны с Украиной. Решение по ее делу пока не вынесено.

25 февраля. «золотые карты»

Трамп предлагает продавать за пять миллионов долларов «золотые карты» со своим портретом, которые дают право на грин-карту, а затем и на гражданство США. Пока их продажи не начались.

6 марта. статус украинских беженцев

Вскоре после ссоры президентов Украины и США в Овальном кабинете агентство Reuters сообщило, что Белый дом планирует лишить легального статуса 240 тысяч украинцев, приехавших в США с 2022 года. Трамп обещает принять решение по этому вопросу «очень скоро». Пока его нет.

8 марта. задержание Студента из палестины

Первый иностранец задержан за участие в студенческих пропалестинских акциях. Это Махмуд Халил — 30-летний аспирант Колумбийского университета, который был одним из лидеров протестов в этом учебном заведении. Халил родился в семье палестинских беженцев в Сирии, у него есть грин-карта, а его жена — гражданка США. Тем не менее, власти решают его депортировать, назвав угрозой внешней политике. Суд блокирует депортацию, но Халил все еще под стражей. Из-за этого он пропустил рождение своего ребенка.

Акция в поддержку Махмуда Халила в Нью-Йорке, 12 марта 2025 года
Mostafa Bassim / Anadolu / Getty Images
17 марта. депортация в мега-тюрьму в сальвадоре

Из США в Сальвадор депортированы больше 200 мигрантов (в основном граждане Венесуэлы), которых объявили членами банд. Чтобы ускорить высылку, Трамп сослался на закон 1798 года, который до этого использовался лишь трижды и всегда во время войн. Федеральный судья требует остановить депортацию, но правительство этого не делает. «Упс… Слишком поздно», — пишет в соцсети Х президент Сальвадора Найиб Букеле, который согласился разместить депортированных за шесть миллионов долларов. Их помещают в CECOT, крупнейшую тюрьму Латинской Америки.

6 июня из Сальвадора вернулся Килмар Абрего Гарсия — уроженец этой страны, законно живший в США и имевший судебный запрет на депортацию, но все равно отправленный в сальвадорскую тюрьму вместе с другими предполагаемыми членами банд. Верховный суд США потребовал его вернуть, но правительство долго сопротивлялось. В итоге Абрего Гарсию привезли назад и сразу арестовали, обвинив в пособничестве нелегальной миграции. Если его признают виновным, то снова отправят в Сальвадор.

14 апреля. трамп предлагает депортировать граждан сша

Во время встречи с Найибом Букеле в Белом доме Трамп предложил (уже в который раз) отправлять в Сальвадор не только иностранцев, но и граждан США, осужденных за насильственные преступления. Эти слова возмутили правозащитников и журналистов, потому что граждане США защищены законом от принудительной высылки из страны.

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30 апреля. 100 дней трампа

Прошли первые 100 дней второго срока Трампа. Аналитический центр Migration Policy Institute подводит итоги: меры против иммигрантов стали самыми масштабными после терактов 11 сентября; Трамп подписал 181 распоряжение на этот счет и получил не меньше 50 судебных исков; число задержаний нелегальных мигрантов на южной границе снизилось до исторического минимума, а число задержаний во внутренних районах страны выросло вдвое; к депортациям привлекли армию и спецслужбы, но они все равно вряд ли достигнут заявленной цели — миллион в год.

5 мая. «самодепортация» за тысячу долларов

Объявлена программа «самодепортации» — нелегальным иммигрантам предлагают тысячу долларов и оплату проезда, чтобы они покинули США. Для властей это способ «подтянуть» статистику и сэкономить: даже с учетом тысячедолларовой выплаты самостоятельный отъезд мигранта обходится государству на 70% дешевле, чем его задержание и высылка. Заявки на «самодепортацию» принимают через приложение CBP Home — бывшее CBP One для заявок на убежище в США. За три недели им воспользуются около девяти тысяч человек.

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6 мая. высылка в воюющие страны

Газета The Washington Post сообщает, что Белый дом предлагал властям Украины принять «неопределенное число» иностранцев, депортированных из США. Украина окажется не единственной воюющей страной, куда американские власти пытаются отправить мигрантов; другими будут Южный Судан и Ливия. Закон США допускает высылку иностранцев в третьи страны, но раньше такое происходило редко.

12 мая. беженцы из юар

США принимают первую группу беженцев-африканеров из ЮАР. Трамп обвиняет власти этой страны в геноциде белого меньшинства. Он дал африканерам возможность получить статус беженца в США по ускоренной процедуре, в то же время закрыв въезд в страну для беженцев из других стран.

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27 мая. остановка выдачи студенческих виз

СМИ сообщают, что американские власти приостановили собеседования на студенческие визы. До этого администрация Трампа выборочно лишала легального статуса иностранных студентов, которые уже находятся в США, и фактически отказала иностранцам в возможности учиться в Гарварде — самом старом и одном из самых престижных университетов страны.

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28 мая. угроза китайским студентам

Госсекретарь США Марко Рубио обещает «агрессивно» отзывать визы у студентов из Китая. В американских университетах учатся почти 300 тысяч китайцев — это около четверти всех иностранных студентов, приносящих США больше 40 миллиардов долларов дохода в год. Свою угрозу Рубио не выполнит. В начале июня Пекин и Вашингтон заключат торговое соглашение, и Трамп пообещает, что китайских студентов не тронут.

7 июня. Беспорядки в Лос-анджелесе

Трамп отправляет Национальную гвардию в Лос-Анджелес, где начались беспорядки из-за задержаний иммигрантов. Это первый случай мобилизации Нацгвардии без согласия губернатора штата с 1965 года. Власти Калифорнии обвиняют Трампа в нарушении суверенитета штата и подают в суд.

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9 июня. запрет на въезд из 12 стран

Гражданам 12 стран запрещают въезжать в США, для граждан еще семи вводят ограничения на въезд, ссылаясь на «защиту от иностранных террористов». Сообщалось, что Белый дом планировал включить в ограничительный список Россию и Беларусь, но этого не произошло.

11 июня. выдворение самого популярного тиктокера

Становится известно, что из США выдворили Хаби Лейма — самого популярного в мире тиктокера, у которого 162 миллиона подписчиков. Лейм — гражданин Италии. Его задержали в аэропорту Лас-Вегаса, ICE заявила, что он просрочил свою визу. 18-летний американец Бо Лаудон, называющий себя сторонником Трампа, утверждает, что это он сообщил властям про Лейма.

12 июня. протесты по всей стране

Протесты против иммиграционных рейдов, начавшиеся в Калифорнии, охватывают большую часть США. Задержаны сотни человек. В центре Лос-Анджелеса и в городе Спокан (штат Вашингтон) введен комендантский час.

14 июня. акции «no kings»

На 14 июня — это день рождения Трампа и день военного парада в американской столице — по всей стране запланированы акции «No Kings» («Нет королям»).

Протесты против рейдов ICE в Сан-Антонио (штат Техас), 11 июня 2025 года
Brandon Bell / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA