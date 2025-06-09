Трамп пытается подавить массовые протесты в Лос-Анджелесе Их участники выступили против антимигрантских рейдов. Власти Калифорнии тоже недовольны. Фотографии

Протестующий, завернутый в флаг Самоа, на фоне горящей машины в Лос-Анджелесе. 8 июня 2025 года Daniel Cole / Reuters / Scanpix / LETA

В Калифорнии три дня продолжаются массовые протесты против иммиграционной политики администрации Дональда Трампа. Они начались после антимигрантских рейдов, в ходе которых сотрудники иммиграционной службы (ICE) задержали десятки человек. Произошли столкновения: в Лос-Анджелесе и в городе Парамаунт, расположенном к югу от него, протестующие бросали в автомобили сотрудников правоохранительных органов камни и яйца.

Полиция применила против протестующих светошумовые гранаты и резиновые пули. Президент США Дональд Трамп 7 июня распорядился привлечь к подавлению беспорядков Национальную гвардию. Причем он сделал это без запроса со стороны властей штата, что вызвало недовольство мэра-демократа Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатора Калифорнии Гэвин Ньюсома, также представляющего Демократическую партию.

Остановить протесты это не помогло. К тем, кто против антимигрантских рейдов, добавились те, кто против решения ввести в город Нацгвардию, пишет CNN. В ходе столкновений пострадали полицейские и журналисты. Вечером 8 июня начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл объявил, что задержаны 10 демонстрантов. «Медуза» публикует фотографии, которые показывают, что происходит в Калифорнии.

Для разгона протестующих в Парамаунте применили слезоточивый газ. Среди жителей этого города, расположенного к югу от Лос-Анджелеса, много выходцев из стран Латинской Америки, некоторых из них задержали во время рейдов против мигрантов. 7 июня 2025 года Eric Thayer / AP / Scanpix / LETA

Участница протестов в Парамаунте пытается молоком нейтрализовать слезоточивый газ. 7 июня 2025 года Apu Gomes / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов у центра содержания мигрантов ICE в Комптоне (пригород Лос-Анджелеса), куда поместили задержанных во время рейдов. 7 июня 2025 года Barbara Davidson / Reuters / Scanpix / LETA

Протестующие забрасывают сотрудников правоохранительных органов петардами в ходе протестов в Комптоне. 7 июня 2025 года Gina Ferazzi / Los Angeles Times / Getty Images

Участники акций протеста в Лос-Анджелесе разбивают беспилотное такси Waymo. Всего, по данным Associated Press, во время беспорядков были уничтожены четыре таких автомобиля. 8 июня 2025 года Robert Gauthier / Los Angeles Times / Getty Images

Столкновения полиции и демонстрантов в Лос-Анджелесе. Весь центр города был объявлен «местом незаконного собрания». 8 июня 2025 года Daniel Cole / Reuters / Scanpix / LETA Мэр Лос-Анджелеса и губернатор Калифорнии призвали жителей города избегать насилия во время протестов. «Трамп хочет хаоса, и он подстрекает насилие. Те, кто нападает на сотрудников правоохранительных органов или наносит ущерб имуществу, рискуют быть арестованными», — подчеркнул Гэвин Ньюсом. Лос-Анджелес, 8 июня 2025 года Eric Thayer / AP / Scanpix / LETA

Столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов в центре Лос-Анджелеса. Губернатор Калифорнии заявил, что 9 июня оспорит в суде решение Трампа о привлечении Нацгвардии, принятое без запроса властей штата. 8 июня 2025 года Etienne Laurent / AFP / Scanpix / LETA

«У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата — разжигание напряженности и отток ресурсов оттуда, где они действительно нужны», — написал губернатор-демократ Ньюсом в ночь на 9 июня, анонсируя обращение в суд. На фото — Лос-Анджелес, 8 июня 2025 года Eric Thayer / AP / Scanpix / LETA

Трамп в своих соцсетях поблагодарил Нацгвардию за «отличную работу» в Лос-Анджелесе, а губернатора и мэра назвал «некомпетентными». «МЫ НЕ БУДЕМ ТЕРПЕТЬ эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемыми смутьянами. Кроме того, с этого момента МАСКИ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ носить на протестах», — написал Трамп. Лос-Анджелес, 8 июня 2025 года Jae C. Hong / AP / Scanpix / LETA

Патрульные машины дорожной полиции и протестующие на трассе возле центра содержания мигрантов в Лос-Анджелесе. 8 июня 2025 года Eric Thayer / AP / Scanpix / LETA

Источники CNN в правоохранительных органах сообщили, что, по их данным, среди демонстрантов есть те, кто протестует против миграционной политики Трампа, те, кто недоволен решением привлечь Нацгвардию, а также «профессиональные бунтовщики», которые намеренно ищут конфронтации с полицией. Лос-Анджелес, 8 июня 2025 года Mike Blake / Reuters / Scanpix / LETA

Конная полиция на улицах Лос-Анджелеса. Власти Калифорнии заявляют, что в состоянии сами справиться с беспорядками. Мэр Лос-Анджелеса назвала решение Трампа привлечь Нацгвардию «опасной эскалацией». При этом Карен Басс призвала тех, кто хочет протестовать, сделать это мирно. Лос-Анджелес, 8 июня 2025 года David Swanson / Reuters / Scanpix / LETA

Главный аналитик CNN по правоохранительным органам и разведке Джон Миллер считает , что среди демонстрантов есть «опытные группы анархистов», которые умеют слиться с толпой, а затем устроить провокации. Лос-Анджелес, 8 июня 2025 года Etienne Laurent / AFP / Scanpix / LETA

Том Хоман, занимающий пост «пограничного царя» в администрации Трампа, заявил NBC News 7 июня, что рейды против мигрантов в Калифорнии будут продолжены, а всем, кто будет мешать правоохранительным органам, в том числе губернатору штата и мэру Лос-Анджелеса, грозит арест. «Арестуй меня. Давай просто покончим с этим, крутой парень. Мне плевать», — ответил ему в соцсетях губернатор. На фото — баррикады возле мэрии Лос-Анджелеса. 8 июня 2025 года Etienne Laurent / AFP / Scanpix / LETA

Решение Трампа о привлечении Нацгвардии поддержал бизнесмен Илон Маск, который в последнее время публично конфликтовал с президентом США. Маск перепостил в своей соцсети X сообщение Трампа, в котором президент США требовал извинений от губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса. Также Маск разместил в своей ленте пост вице-президента Джей Ди Вэнса, который написал , что Трамп «не потерпит беспорядков и насилия» и что «этот момент требует решительного лидерства», сопроводив его двумя эмодзи американского флага. На фото Лос-Анджелес, 8 июня 2025 года Jim Vondruska / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Беспорядки в Лос-Анджелесе из-за антимигрантских рейдов Трампа Meduza

О миграционной политике Трампа

Администрация Трампа решила создать управление по «реэмиграции». Этот термин любят использовать европейские ультраправые, говоря о массовой депортации мигрантов

О миграционной политике Трампа

Администрация Трампа решила создать управление по «реэмиграции». Этот термин любят использовать европейские ультраправые, говоря о массовой депортации мигрантов