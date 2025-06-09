Трамп пытается подавить массовые протесты в Лос-Анджелесе Их участники выступили против антимигрантских рейдов. Власти Калифорнии тоже недовольны. Фотографии
В Калифорнии три дня продолжаются массовые протесты против иммиграционной политики администрации Дональда Трампа. Они начались после антимигрантских рейдов, в ходе которых сотрудники иммиграционной службы (ICE) задержали десятки человек. Произошли столкновения: в Лос-Анджелесе и в городе Парамаунт, расположенном к югу от него, протестующие бросали в автомобили сотрудников правоохранительных органов камни и яйца.
Полиция применила против протестующих светошумовые гранаты и резиновые пули. Президент США Дональд Трамп 7 июня распорядился привлечь к подавлению беспорядков Национальную гвардию. Причем он сделал это без запроса со стороны властей штата, что вызвало недовольство мэра-демократа Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатора Калифорнии Гэвин Ньюсома, также представляющего Демократическую партию.
Остановить протесты это не помогло. К тем, кто против антимигрантских рейдов, добавились те, кто против решения ввести в город Нацгвардию, пишет CNN. В ходе столкновений пострадали полицейские и журналисты. Вечером 8 июня начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл объявил, что задержаны 10 демонстрантов. «Медуза» публикует фотографии, которые показывают, что происходит в Калифорнии.