Дональд Трамп и Илон Маск поссорились. Разбираемся, кто из них способен сильнее навредить другому Илон, у нас плохие новости

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Вчера произошло то, что журналисты назвали «Суперкубком среди », — самый могущественный человек мира, президент США Дональд Трамп публично разругался с самым богатым человеком мира, техномагнатом Илоном Маском. Официально они разошлись в оценках «большого прекрасного законопроекта» Трампа о налоговых льготах, который увеличивает дефицит бюджета США. Маск, до прошлой недели руководивший сокращением госрасходов в администрации Трампа, назвал законопроект «отвратительным извращением». Трамп заявил, что разочарован в еще недавно верном союзнике и что тот действует из корыстных побуждений. После этого они начали обмениваться колкими сообщениями, каждый в своей соцсети — Маск в Х, а Трамп в Truth Social. Мы уже пересказывали их спор, а теперь объясняем, что могло стать реальной причиной ссоры Трампа и Маска, кто из них способен сильнее навредить другому и могут ли они помириться.

Что еще за «большой прекрасный законопроект»?

С его помощью Дональд Трамп пытается провести через Конгресс свои предвыборные обещания. Во-первых, законопроект делает постоянными налоговые льготы, которые Трамп ввел как временные в 2017 году и которые должны были истечь в конце 2025 года. Во-вторых, он вводит новые налоговые льготы — снова временные, до 2028 года. В-третьих, он увеличивает расходы на оборону и борьбу с нелегальной иммиграцией.

Чтобы найти деньги на все это, законопроект предполагает сокращение расходов на медицинское страхование, студенческие кредиты и продовольственную помощь, а также отмену многих налоговых льгот для поддержки экологически чистой энергетики, — в том числе льгот на электромобили. Но большая часть расходов просто не будет оплачена и увеличит и без того колоссальный государственный долг США: законопроект также повышает потолок госдолга.

Инициатива Трампа позволит американцам в ближайшие годы экономить на налогах, но лишит миллионы малоимущих медицинской страховки и продовольственной помощи, а также ужесточит доступ к кредитам на образование. Расчеты показывают, что самые бедные из-за нее станут беднее, а самые богатые — богаче. Более того, в перспективе 10 лет законопроект увеличит дефицит бюджета США на сумму от трех до пяти триллионов долларов, хотя Трамп обещал, наоборот, сбалансировать бюджет.

Его «большой прекрасный законопроект» вызывает разногласия даже у республиканцев, которые имеют большинство в обеих палатах Конгресса. В конце мая палата представителей приняла его с перевесом в один голос. Теперь ему предстоит пройти через Сенат.

Почему Маск критикует законопроект?

Официально потому, что он, по мнению бизнесмена, «напичкан распилом бюджета». Во второй администрации Трампа Маск создал и до недавнего времени возглавлял Департамент эффективности правительства (DOGE), который должен был заняться сокращением расходов, чиновников и избыточного регулирования. Под этим предлогом представители DOGE проникали в разные ведомства и получали доступ к самым чувствительным базам данных. Маск обещал сэкономить правительству два триллиона долларов, но не сэкономил и сотую часть этой суммы. Тем не менее, его возмущение законопроектом, который только увеличит бюджетные расходы, выглядит закономерным.

Но, по всей видимости, дело не в принципах или как минимум не только в них. Трамп во время ссоры с Маском объяснил его недовольство тем, что «большой прекрасный законопроект» лишает электромобильную отрасль льгот на миллиарды долларов. Законопроект действительно досрочно отменяет налоговые субсидии, которые стимулируют покупателей приобретать электромобили, да еще и вводит дополнительный сбор на такие транспортные средства. По подсчетам аналитиков банка JPMorgan, из-за этого Tesla — крупнейший бизнес Маска — потеряет 1,2 миллиарда долларов годовой прибыли.

Маск начал критиковать «большой прекрасный законопроект» еще до ухода из администрации Трампа. 27 мая он заявил, что «разочарован» инициативой, так как она подрывает работу DOGE. 30 мая Трамп устроил ему проводы с поста главы департамента, а 31 мая отозвал кандидатуру его соратника, миллиардера Джареда Айзекмана на должность руководителя NASA. Трамп заявил, что узнал о прошлых пожертвованиях Айзекмана демократам, но источники The New York Times сообщили, что на самом деле ему было известно о них давно. Это было похоже на месть Маску (его компания SpaceX зависит от контрактов с NASA, а сам Маск лоббировал назначение Айзекмана). Когда Трамп снял кандидатуру Айзекмана, Маск стал критиковать «большой прекрасный законопроект» еще резче.

Трамп тоже недоволен Маском, пишут журналисты. Сначала казалось, что он готов позволить Маску делать что угодно, но потом техномагнат постепенно стал терять влияние в Белом доме. Его позиции подорвала неудачная работа в DOGE, высокий антирейтинг, провальная попытка повлиять на выборы в верховный суд штата Висконсин и конфликты с чиновниками Трампа. Кроме того, Маск якобы пытался заблокировать международную сделку по искусственному интеллекту, в которую не включили его собственный бизнес, и медлил с выделением обещанных 100 миллионов долларов политическим комитетам, связанным с Трампом. Сообщалось, что Маск просил оставить его в Белом доме , но ему отказали.

Кто из вчерашних союзников может сильнее навредить другому?

Вот какие рычаги давления есть у Маска:

Отказаться от пожертвований Трампу. В прошлом году он стал крупнейшим спонсором Республиканской партии, потратив на избирательные кампании Трампа и его однопартийцев 250 миллионов долларов. Вчера Маск заявил, что без его поддержки Трамп не вернулся бы в президентское кресло.

Сорвать принятие «большого прекрасного законопроекта». С учетом того, что палата представителей приняла его с перевесом в один голос, Маску достаточно привлечь лишь горстку несогласных.

Доставить неудобства правительству. Он пригрозил, что SpaceX перестанет эксплуатировать Dragon (единственный американский космический корабль, с помощью которого NASA может доставлять астронавтов на МКС, не прибегая к помощи российских «Союзов»), но быстро передумал.

Навредить имиджу Трампа. Он заявил, что Трамп фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в торговле несовершеннолетними и покончил с собой в тюрьме. Трамп действительно был знаком с Эпштейном и упоминался в документах по его делу. Еще часть документов остается закрытой — и Маск утверждает, что это из-за Трампа.

Использовать свою аудиторию против Трампа. Вчера во время ссоры он уже попытался это сделать: провел опрос среди своих подписчиков в Х (у него их 220 миллионов), нужно ли ему создать свою политическую партию. В опросе приняли участие больше пяти миллионов пользователей, 80% ответили «да».

А вот на что может надавить Трамп:

Использовать административный ресурс. У Трампа есть возможность мстить своим противникам с помощью президентских указов и решений министерства юстиции (и тот, и другой способ он уже использовал). Не говоря уже о том, что президент способен влиять на бизнес Маска через регулирующие органы.

Разорвать государственные контакты с компаниями Маска, заработавшими на них больше 15 миллиардов долларов. Больше всего пострадает SpaceX, которая получает крупные контракты от NASA, Пентагона и разведки. Вчера Трамп прямо намекнул, что может лишить Маска госконтрактов.

Отозвать у Маска допуск к секретной информации, который тот получил в связи с работой SpaceX для NASA. Это сильно усложнило бы бизнесмену взаимодействие с правительством.

Расследовать информацию о том, что Маск принимает наркотики, и проверить его миграционный статус. «Я убежден, что он [Маск] нелегальный иммигрант, и его следует немедленно депортировать из страны», — заявил бывший главный помощник президента США Стив Бэннон.

Какую реакцию вызвала их ссора?

Американские журналисты единодушно пишут о том, что конфликта между Трампом и Маском стоило ждать рано или поздно, потому что они слишком похожи, чтобы долго работать вместе. Но никто не предполагал, что за их ссорой можно будет наблюдать в прямом эфире. «[Вот] что происходит, когда сталкиваются два величайших промоутера в истории массмедиа», — заявил автор The Atlantic Дэвид Грэм.

За этим столкновением явно наблюдали в США и по всему миру. Сторонники Трампа — с ужасом («Пожалуйста, не надо. Мы вас обоих очень любим», — написал рэпер Канье Уэст), противники — с насмешкой («Девочки дерутся», — сказала конгрессмен-демократ Александрия Окасио-Кортес).

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, которого Маск однажды назвал «маленьким человеком», обратился к нему со словами: «Видишь, большой человек, политика оказалась сложнее, чем ты думал».

Могут ли они помириться?

Кейт Эндрюс, заместитель главного редактора журнала The Spectator в США, считает, что «Маск сжег мосты в Овальный кабинет». Об этом же заявили источники CNN; по их словам, Маск пересек черту, когда упомянул Эпштейна (после этого бизнесмен перешел на примирительный тон). Однако Axios предполагает, что его главной ошибкой был не Эпштейн.

«Маск совершил то, что в мире Трампа можно назвать непростительным грехом, — он приписал себе победу президента на выборах 2024 года и заявил, что его политическая власть намного превзошла бы власть Трампа», — пишет издание.

Похоже, в степени своего политического влияния Маск ошибся. Политики-республиканцы не спешат принимать его сторону, и их электорат в этом конфликте однозначно склоняется в пользу Трампа.

Маск пока не комментировал ссору. Трамп заявил, что у него «все в порядке» и он «даже не думает об Илоне», который «потерял рассудок». По словам Трампа, Маск хотел с ним поговорить, но он сейчас «не особенно заинтересован» в разговоре. В Белом доме говорят, что Трамп намерен продать красную Tesla, которую он купил весной, чтобы поддержать Маска, когда у того возникли проблемы с бизнесом. Из-за конфликта с президентом США проблемы вернулись: Tesla за день потеряла 153 миллиарда долларов, а сам Маск обеднел на 34 миллиарда.