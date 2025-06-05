Трамп и Маск публично разругались в соцсетях. Президент пригрозил лишить компании бизнесмена субсидий. Тот в ответ заявил, что прекращает эксплуатацию корабля Dragon Трамп: «Он просто сошел с ума». Маск: «Ему нужно объявить импичмент»

Президент США Дональд Трамп и владелец Tesla и SpaceX, бывший глава Департамента эффективности правительства DOGE Илон Маск 5 июня вступили в резкий конфликт в социальных сетях. Трамп, в частности, пригрозил компаниям Маска лишением субсидий, а тот в ответ заявил, что SpaceX немедленно прекращает эксплуатацию космического корабля Dragon.

Острая публичная фаза конфликта началась, после того как Трамп на пресс-конференции в Белом доме подверг Маска критике за его недавние нападки на законопроект республиканцев о продлении налоговых льгот и бюджете.

«Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен», — сказал Трамп. Он предположил, что глава Tesla «раздражен, потому что мы убрали стимулы для электромобильной отрасли — а это миллиарды долларов», подчеркнув, что Маск с самого начала знал «всю внутреннюю кухню» документа.

Маск ответил Трампу постом в соцсети икс. Он назвал ложью свою осведомленность о деталях законопроекта, касающихся отмены льгот производителям электромобилей, а также заявил, что без его поддержки президент США не выиграл бы выборы, а республиканцам не удалось бы взять под контроль палату представителей конгресса США. «Такая неблагодарность», — отметил он.

Трамп, в свою очередь, в соцсети Truth Social намекнул на возможность прекращения предоставления субсидий компаниям Маска. «Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!» — написал он. Президент США также написал, что Маск «просто сошел с ума», когда Трамп попросил его уйти из правительства.

Маск в ответ на это заявил, что настало время «сбросить настоящую бомбу», и написал, что Трамп фигурировал в так называемых «файлах Эпштейна» — документах финансиста , которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и в склонении их к проституции. «Это настоящая причина, почему файлы так и не были опубликованы», — написал Маск. Он не предоставил никаких доказательств своих слов.

После этого Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX перестанет эксплуатировать космический корабль Dragon. Сейчас это единственный американский корабль, с помощью которого NASA может доставлять астронавтов на МКС, не прибегая к помощи российских «Союзов».

«В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — написал Маск. Также он заявил, что Трампу нужно объявить импичмент и заменить его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.

На фоне перепалки акции принадлежащей Маску компании Tesla за три часа упали более чем на 15%. Затем они незначительно выросли, после чего продолжили резкое падение.

Илон Маск во время предвыборной гонки был одним из наиболее крупных жертвователей кампании Дональда Трампа, а сразу после избрания республиканца президентом занял должность руководителя Департамента эффективности правительства, целью которого было заявлено сокращение бюджетных расходов, в том числе путем увольнения «неэффективных» чиновников.

СМИ называли Маска «главным неизбранным лидером в мире», отмечая, что фактически он является вторым самым могущественным человеком в Белом доме. Однако деятельность бизнесмена на посту главы DOGE вызвала резкую критику, после чего их отношения с Трампом охладели.

С апреля Маск и Трамп практически перестали упоминать друг друга в соцсетях, а 30 мая владелец Tesla снял с себя полномочия главы DOGE — официально это объяснялось тем, что должность специального государственного служащего, которым он формально являлся, нельзя занимать более 130 дней в году. В этот день Трамп и Маск дали совместную пресс-конференцию, в ходе которой комплиментарно отзывались друг о друге.

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