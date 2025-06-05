Президент США Дональд Трамп рассказал, что у него были «прекрасные» отношения с миллиардером Илоном Маском, но теперь он «разочарован» в бизнесмене. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления Маска, который раскритиковал законопроект республиканцев о продлении налоговых льгот и бюджете.

«Я могу понять, почему он расстроен. <…> Cлушайте, у нас с Илоном были прекрасные отношения. Не знаю, будут ли они [такими] еще. Он говорил обо мне самые прекрасные вещи и не говорил плохого, но я уверен, что это может произойти в следующий раз. Но я очень разочарован в Илоне. Я много помогал ему», — заявил Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете Белого дома.

Отвечая на вопрос, стоит ли сейчас серьезно относиться к высказываниям Маска по вопросу госрасходов, Трамп сказал: «Нет».

«Он [Маск] много работал и хорошо справлялся со своими обязанностями. И честно говоря, я думаю, он скучает по этому месту. Думаю, он вышел на улицу и внезапно оказался не в этом прекрасном Овальном кабинете, — добавил президент США. — Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен».

До конца мая Илон Маск руководил Департаментом эффективности правительства (DOGE) при администрации президента США Дональда Трампа. Департамент создали, чтобы сократить расходы правительства, в том числе увольняя «неэффективных» чиновников.

После ухода из администрации Трампа бизнесмен резко раскритиковал законопроект о налоговых льготах, который президент США называл «большим красивым законом». Маск среди прочего заявил, что эта инициатива — «отвратительное извращение», предложенные поправки приведут к распилу бюджета. По данным The Wall Street Journal, Трамп «теряет терпение» и «сбит с толку» из-за критики Маска.

Итоги работы Маска в администрации Трампа

«С ним покончено. Люди его ненавидят» Илон Маск незаметно ушел из Белого дома — не добившись успехов с DOGE, уничтожив свою репутацию и навредив бизнесу

Итоги работы Маска в администрации Трампа

«С ним покончено. Люди его ненавидят» Илон Маск незаметно ушел из Белого дома — не добившись успехов с DOGE, уничтожив свою репутацию и навредив бизнесу