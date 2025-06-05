The Wall Street Journal: Трамп «теряет терпение» из-за Маска, назвавшего законопроект о налоговых льготах «отвратительным извращением»

Президент США Дональд Трамп «теряет терпение» и «сбит с толку» после того, как бизнесмен Илон Маск раскритиковал законопроект республиканцев о продлении налоговых льгот и бюджете, сообщила 4 июня газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп недоволен тем, что Маск резко раскритиковал знаковый для президента законопроект. По словам чиновника, последние нападки Маска «застали врасплох» старших помощников Трампа.

Непростые отношения Трампа и Маска осложнились после того, как Белый дом отклонил кандидатуру бизнесмена Джареда Айзекмана на пост главы NASA, рассказали источники издания. Маск выступал за то, чтобы Айзекман занял эту должность.

Принятое решение возмутило Маска. По данным WSJ, он пожаловался коллегам, что пожертвовал сотни миллионов долларов на предвыборную кампанию Трампа, а кандидатуру Айзекмана в итоге отклонили. Источники газеты отметили, что разочарование Маска из-за случившегося подтолкнуло его к тому, чтобы более агрессивно критиковать налоговый законопроект.

Сотрудник Белого дома сказал, что пока рано говорить о том, сохраняются ли между Трампом и Маском крепкие отношения. По его словам, президент США «может быть великодушен, но не забывает подобных оскорблений».

Маск не ответил на запрос издания о комментарии.

Илон Маск после ухода из администрации Трампа в конце мая резко раскритиковал законопроект о налоговых льготах, который президент США называл «большим красивым законом». Маск заявил, что этот законопроект — «отвратительное извращение», предложенные поправки приведут к распилу бюджета. Маск 4 июня призвал более 200 миллионов своих подписчиков в соцсети X связаться с конгрессменами и «убить законопроект».

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