Илон Маск объявил, что уходит из администрации Трампа

Бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что покидает должность специального государственного служащего, которую он занимал в администрации президента США Дональда Трампа.

«В связи с окончанием моего срока пребывания в должности специального государственного служащего я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную возможность сократить расточительные расходы», — написал Маск в соцсети X в ночь на 29 мая.

Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни всего правительства.

Маск может занимать пост специального государственного служащего не более 130 дней в году, этот срок истекает 30 мая.

Маск в администрации Трампа руководил Департаментом эффективности правительства (DOGE), который создали, чтобы сократить расходы правительства, в том числе увольняя «неэффективных» чиновников. Как отмечает Associated Press, Маск сперва хотел снизить расходы на два триллиона долларов, затем — на один триллион, но в итоге понизил планку до 150 миллиардов долларов.

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