Маск раскритиковал «большой красивый закон» Трампа о налоговых льготах, назвав его «отвратительным извращением»

Бизнесмен Илон Маск раскритиковал «большой красивый закон» Дональда Трампа о продлении налоговых льгот и бюджете.

«Мне жаль, но я больше не могу это выносить. Этот огромный, возмутительный законопроект о государственных расходах, распилом бюджета, — отвратительное извращение. Позор тем, кто проголосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — написал Маск в соцсети X.

В следующем сообщении Маск пояснил, что, по его мнению, законопроект «значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 триллиона долларов (!!!) и обременит граждан Америки непосильным долгом».

В конце мая Маск говорил в интервью телеканалу CBS News, что разочарован законопроектом Трампа о налогах и бюджете, потому что он «увеличивает дефицит бюджета» вместо того, чтобы его уменьшать, и «подрывает работу» Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавлял Маск. «Я думаю, что законопроект может быть большим или красивым, но я не знаю, может ли он быть и тем, и другим», — сказал Маск.

В Белом доме после этого заявили, что Трамп «уже знает, как Илон Маск относится к этому законопроекту», и это «не меняет мнение президента».

Инициатива, которую Трамп называет «большим красивым законом», продлевает налоговые льготы, введенные им же еще в 2017 году во время первого президентского срока, и предполагает увеличение расходов на оборону и охрану границ США. В мае палата представителей приняла законопроект с перевесом в один голос. Сенат намерен проголосовать за законопроект в июле. Бюджетное управление конгресса заявило, что законопроект добавит 3,8 триллиона долларов к долгу федерального правительства в размере 36,2 триллиона долларов.

В конце мая Маск объявил об уходе с государственной службы и должности главы Департамента эффективности правительства, которую он занимал. В интервью после этого он говорил, что «немного загнан в угол», потому что «не хотел бы высказываться против администрации» Трампа, но и «не хотел бы брать на себя ответственность за все, что она делает».

Трамп 30 мая провел в Овальном кабинете пресс-конференцию, посвященную уходу Маска с госслужбы. На ней президент США вручил бизнесмену символический «ключ от Белого дома». Маск заявил, что рассчитывает продолжать давать советы Трампу, когда ему это понадобится. «Илон на самом деле не уходит. Он будет ходить туда и обратно. У меня есть предчувствие — это его детище, и я думаю, что он будет делать много вещей», — добавил Трамп.

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