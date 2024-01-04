Суд опубликовал документы о связях финансиста Джеффри Эпштейна с Трампом, Клинтоном, принцем Эндрю и многими другими. Большинство имен уже были известны Но судебная система США раскрыла эти материалы впервые

Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл в салоне частного самолета на фотографии, изъятой ФБР в особняке Эпштейна, год неизвестен US Attorney Office / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Федеральный окружной суд Манхэттена в среду, 3 января, опубликовал несколько сотен страниц документов из дела финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации и покончил с собой в тюрьме более четырех лет назад.

В этих документах, в частности, фигурируют имена известных политиков, актеров и бизнесменов, связанных с Эпштейном. В их числе бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, певец Майкл Джексон, иллюзионист Дэвид Копперфильд — и многие другие.

Но сенсаций, как отмечают западные издания, в этом списке нет — большинство имен стали известны ранее из судебных процессов и репортажей СМИ. Тем не менее, отмечает CNN, это первый раз, когда документы по делу Эпштейна были обнародованы именно через правовую систему — то есть по решению суда.

Опубликованные судом документы представляют собой часть иска, поданного в 2015 году Вирджинией Джуффре. В своем иске Джуффре утверждала, что когда ей было 17 лет, ее переманили из клуба Дональда Трампа в Мар-а-Лаго на работу к Эпштейну массажисткой. Там ее вынуждали заниматься сексом с мужчинами из окружения Эпштейна, в число которых входили британский принц Эндрю, бывший губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, бывший сенатор США Джордж Митчелл и другие. Все они эти обвинения отвергли.

Также в документах есть показания еще одной пострадавшей по имени Йоханна Сьоберг, которая описывала, как британский принц Эндрю в шутку трогал ее грудь во время фотографирования и рассказывала, что иногда Эпштейн заставлял ее делать ему «сексуальный массаж».

Финансиста и миллиардера Джеффри Эпштейна в июле 2019 года обвинили в торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, он с 2002 по 2005 годы подвергал сексуализированному насилию несовершеннолетних девушек в своем доме, а также платил им за секс и заставлял приводить ровесниц. Впервые Эпштейна арестовали в 2005 году после обвинений в том, что он заплатил за секс 14-летней девушке, однако в 2008 году, отбыв 13 месяцев заключения, он освободился. Вместе с Эпштейном по делу проходила его подруга Гислейн Максвелл, которую обвинили в вербовке несовершеннолетних жертв. В августе 2019 года, через месяц после заключения под стражу, Эпштейн совершил самоубийство в тюремной камере. Максвелл в 2021 году осудили на 20 лет за пособничество в растлении девочек-подростков. Сама она настаивает на своей невиновности.

История Сьоберг, как и суть иска Вирджинии Джуффре, была известна ранее. С 2019 по 2022 годы публичными стали более двух тысяч страниц документов из иска, включавшие в том числе показания других пострадавших. Объем нынешней публикации меньше — в ней, как пишет The Guardian, около 950 страниц. Суд пока обнародовал не все — оставшиеся документы появятся в ближайшее время, и в них, как ожидается, будет еще около 200 имен.

Решение о публикации документов было вынесено еще 18 декабря 2023 года. Судья Лоретта Преска, постановившая опубликовать материалы иска, поясняла, что большая часть этой информации уже есть в открытом доступе, а фигурирующие в документах люди не возражали против раскрытия. Тем не менее, некоторые имена из дела остаются скрытыми — в том числе, нескольких обвинителей, свидетелей и предполагаемых преступников.

Наряду с публичными фигурами документы включают имена обвинителей Эпштейна, его персонала, свидетелей, а также прокуроров и полицейского детектива, расследовавшего дело. Как отмечает The Guardian, наличие имени в списке не означает каких-либо судебных претензий или обвинений в правонарушениях. Более того, некоторые фигурирующие в документах политики не отрицали своих связей с Эпштейном и раньше. В 2019 году пресс-секретарь Билла Клинтона Анхель Урена говорил, что бывший президент летал на частном самолете Эпштейна, но ничего не знал об «ужасных преступлениях» миллиардера. После публикации документов судом он повторил этот аргумент и добавил, что «прошло почти 20 лет с тех пор, как президент Клинтон в последний раз контактировал с Эпштейном».

Материалы, раскрытые судом, как пишет The New York Times, содержат и другие детали — в том числе, подробные показания пострадавших, описывающих, как Эпштейн подвергал их сексуализированному насилию — например, заставляя мастурбировать во время массажа.

Однако эти документы, как отмечает The New York Times, рассказывают лишь небольшую часть истории Эпштейна, которая длилась более двух десятилетий. Одна из самых любопытных вещей, пишет газета, заключается в том, как Эпштейн, бросивший школу, смог заработать состояние в 600 миллионов долларов и подружиться с таким количеством политиков, знаменитостей и других известных людей. И хотя документы не дают ответа на этот вопрос, они свидетельствуют о легкомысленном характере, который финансист, похоже, разделял со своими соратниками, заключает NYT.

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