Администрация Трампа решила создать управление по «реэмиграции». Этот термин любят использовать европейские ультраправые, говоря о массовой депортации мигрантов

Полиция рядом с центром временного содержания нелегальных мигрантов в Нью-Джерси Michael Nigro / Pacific Press / LightRocket / Getty Images

В рамках масштабной реорганизации Госдепартамента США администрация Дональда Трампа создает управление по вопросам реэмиграции, которое в том числе будет заниматься «вопросами иммиграции и отслеживания репатриации». Об этом пишет Wired со ссылкой на 136-страничный документ, направленный Госдепом шести комитетам конгресса.

Согласно документу, новое управление «обеспечит политическую платформу для межведомственной координации с министерством внутренних дел и другими ведомствами по вопросам депортации/репатриации, а также для внутриведомственной политической работы по продвижению иммиграционной программы президента [Дональда Трампа]». Кроме того, управление «будет активно содействовать добровольному возвращению мигрантов в страну их происхождения или в страну их легального статуса».

Представитель Госдепа подтвердил Axios планы создать Управление по реэмиграции. Оно станет частью бюро Госдепартамента по вопросам народонаселения, беженцев и миграции.

Термин «реэмиграция» популярен в Европе среди правых популистов и ультраправых. Так, в 2023 году немецкие лингвисты выбрали «реэмиграцию» антисловом года. По их мнению, правые используют это понятие «для достижения культурной гегемонии и этнической однородности». Как отмечает Axios, этот термин нередко используется в том числе лидером ультраправой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель и лидером ультраправой Австрийской партии свободы Гербертом Киклем.

Хотя Трамп сам не использует этот термин с момента вступления в должность президента, в сентябре 2024 года он упоминал его в своем посте в соцсети X. Он писал, что как только станет президентом, «немедленно прекратит вторжение мигрантов в Америку» и вернет нелегальных мигрантов «в их родные страны», назвав это «реэмиграцией».

В мае 2025 года в Италии недалеко от Милана прошел первый «саммит по реэмиграции», в котором приняли участие более 400 человек, в том числе крайне правые европейские политики и эксперты — из Ирландии, Португалии, Франции, Нидерландов и Германии. Некоторые участники, в том числе лидер неонацистского движения «Новые правые» Мартин Зельнер, отметили на встрече, что Трамп с момента вступления в должность «стремится внедрить реэмиграцию в США».

Wired также нашел некоторые сходства политики Трампа в отношении мигрантов с разработанным Зельнером планом по реэмиграции. Например, Зельнер предлагает создавать «экономические стимулы для самостоятельной депортации». Ранее Трамп анонсировал программу по высылке нелегальных мигрантов, в рамках которой им будут давать деньги, чтобы они покинули США. План Зельнера также предусматривает, что в некую страну в Северной Африке надо отправить более двух миллионов человек из Германии. По его мнению, из Германии необходимо выдворять соискателей статуса беженца, иностранцев с «правом нахождения» и «не ассимилировавшихся граждан», уже получивших паспорта ФРГ.

«Президент Трамп выполняет свое обещание депортировать нелегальных иностранцев, и американский народ очень поддерживает его программу. Ваше издание должно уделять время освещению [историй] опасных нелегальных преступников, которых президент убирает [из страны], вместо того, чтобы посещать и цитировать случайные иностранные конференции, которые не имеют ничего общего с президентом», — сказал в комментарии Wired представитель Белого дома Эбигейл Джексон.

По информации The Washington Post, администрация Трампа в течение его первого года на посту президента планирует депортировать из страны до одного миллиона нелегальных мигрантов. Эта цифра значительно превышает предыдущий рекорд по депортациям — 400 тысяч человек за год при президентстве Барака Обамы (2009 — 2017 годы). В середине марта сотни мигрантов, большая часть которых — граждане Венесуэлы, были депортированы из США в Сальвадор по решению администрации Трампа, которая объявила их членами венесуэльской банды Tren de Aragua. В решении о депортации Трамп ссылался на «Закон об иностранных врагах» 1798 года, который использовался только три раза в американской истории и применялся во время войн. Закон позволяет президенту США депортировать уроженцев «вражеской страны» без предварительных разбирательств и только на основании страны их рождения или гражданства.

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