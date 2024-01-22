Акция против ультраправых во Франкфурте-на-Майне. 20 января 2024 года Frank Rumpenhorst / picture alliance / Getty Images

В Германии вторую неделю продолжаются массовые акции против ультраправых и правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Демонстрации, в которых участвуют десятки и сотни тысяч людей, начались после того, как журналисты узнали о тайной встрече неонацистов и высокопоставленных представителей АдГ, на которой обсуждались планы по выдворению из Германии миллионов людей.

Речь идет о материале издания Correctiv, который вышел 10 января. В нем журналисты рассказали, что 25 ноября 2023 года в одном из отелей вблизи Потсдама прошла тайная встреча, в которой участвовали представители АдГ, некоторые крупные предприниматели, ультраправые и неонацисты.

Встреча продлилась несколько часов. От АдГ в ней участвовали консультант и ближайший помощник сопредседательницы партии Алис Вайдель Роланд Хартвиг, депутат бундестага Геррит Гуй, лидеры АдГ в Потсдаме и федельной земле Саксония-Анхальт Тим Краузе и Ульрих Зигмунд. По данным журналистов, на встрече также были двое членов правоцентристского Христианско-демократического союза — партии, которую до 2021 года возглавляла Ангела Меркель. Их имена в публикации не называются.

Демонстрации против ультраправых в Германии Meduza

Одним из выступавших на встрече был лидер неонацистского движения «Новые правые» Мартин Зельнер. Он представил план «реэмиграции». В нем говорилось, как и кого необходимо выдворить из Германии. Среди них — соискатели статуса беженца, иностранцы с «правом нахождения» и «не ассимилировавшиеся граждане», уже получившие паспорта ФРГ. «По сути, все обсуждения, проходившие в тот день, сводились к одному: должна быть возможность выдворять из Германии людей, если они якобы имеют неправильный цвет кожи или происхождение», — говорится в публикации Correctiv, журналисты которого смогли тайно попасть на встречу.

В плане Зельнера по «реэмиграции» также была представлена некая страна в Северной Африке, в которую можно было бы выслать более двух миллионов человек из Германии, в том числе тех, кто помогает мигрантам и беженцам.

Публикация вызвала массовые протесты против ультраправых по всей Германии. Первые акции прошли 14 января, они проходили под лозунгом «Защитим демократию». В Берлине протестующие собрались у Бранденбургских ворот. По оценке движения защитников климата Fridays for Future, на акцию пришли около 25 тысяч человек. Аналогичная акция проходила в Потсдаме, на нее пришли канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. Министр отметила, что участники акции выступают «за демократию и против фашизма старого и нового толка».

Олаф Шольц и Анналена Бербок на митинге в Потсдаме

«Я благодарен, что в последние дни десятки тысяч людей вышли на улицы по всей Германии — против расизма и разжигания ненависти, а также за нашу свободу и демократию. Это обнадеживает и показывает, что нас, людей демократических взглядов, много — и гораздо больше, чем тех, кто хочет нас разделить», — написал Шольц в соцсетях после первых митингов.

Протесты продолжились и в последующие дни. Одной из самых масштабных стала акция в Гамбурге 19 января. Она была прервана из-за слишком большого количества участников. По данным полиции, на акцию пришли около 50 тысяч человек, организаторы — представители движения «Предприниматели без границ» — заявили о 80 тысячах участников, пишет Associated Press со ссылкой на немецкое агентство dpa. Часть людей не смогли попасть на демонстрацию.

«Послание АдГ и ее правым последователям: мы — большинство, и мы сильны, потому что едины и полны решимости не позволить нашей стране и нашей демократии быть разрушенными во второй раз с 1945 года», — заявил на митинге мэр Гамбурга Петер Ченшер.

20 января демонстрации прошли в 100 населенных пунктах по всей Германии, на них в общей сложности вышли, по разным оценкам, от 100 тысяч до 300 тысяч человек. Акции прошли во Франкфурте-на-Майне, Берлине, Кельне, Мюнхене, Ганновере, Дортмунде, Нюрнберге и других городах.

В Берлине на митинг, который проходил у здания бундестага в воскресенье, 21 января, по оценке полиции, пришли около 100 тысяч человек. Многотысячная акция прошла в Мюнхене — по данным полиции, в ней участвовали 80 тысяч человек, организаторы говорят о 200 тысячах.

Демонстрация в Берлине 21 января

После появления публикации Correctiv ряд политиков в Германии призвали к запрету «Альтернативы для Германии». Для запрета партии в ФРГ необходимо подать иск в Конституционный суд. Согласно Конституции, партии, которые стремятся «причинить ущерб основам свободного демократического строя или устранить его, или угрожают целостности Федеративной Республики Германия, являются антиконституционными».

Против запрета АдГ выступил, в частности, лидер оппозиционного в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. По его мнению, такое решение может укрепить АдГ «в роли мучеников». По его мнению, с партией необходимо бороться «политическими средствами».

Deutsche Welle отмечает, что согласно результатам опроса социологического института Forsa в трех землях на востоке Германии, где осенью 2024 года пройдут выборы в местные ландтаги (парламенты) — Саксонии, Тюрингии и Бранденбрурге — «Альтернатива для Германии» опережает все остальные партии. В Тюрингии за правопопулистскую партию готовы проголосовать 36% избирателей, тогда как за ХДС — 20%, за Левую партию — 17%, за социал-демократов — 9%. В Саксонии и Бранденбурге в поддержку АдГ высказались 34% и 32% респондентов соответственно.

BBC News отмечает, что руководство АдГ попыталось дистанцироваться от тайной встречи, о которой сообщили журналисты. В партии заявили, что это была частная встреча, и она не была организована партией.

«Конечно, каждый, кто имеет немецкое гражданство, является частью нашего народа. Именно поэтому немецкий паспорт нельзя выдавать всем подряд», — заявила сопредседательница партии Алис Вайдель.

Кто такая Алис Вайдель

Алис Вайдель выступает с ксенофобными речами и жалуется на поляризацию общества. Она — сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» и вероятный кандидат в канцлеры

Кто такая Алис Вайдель

Алис Вайдель выступает с ксенофобными речами и жалуется на поляризацию общества. Она — сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» и вероятный кандидат в канцлеры