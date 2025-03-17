США депортировали более 200 венесуэльцев в Сальвадор, несмотря на запрет суда. Администрация Трампа ссылалась на закон 1798 года

Сотни мигрантов, большая часть которых — граждане Венесуэлы, были депортированы из США в Сальвадор по решению администрации Дональда Трампа, объявившей их членами венесуэльской банды Tren de Aragua. Федеральный судья вынес постановление о запрете депортации, но, как сообщили адвокаты на суде, самолеты с мигрантами в тот момент уже отправились в Сальвадор, пишет Associated Press.

Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил 16 марта, что в стране приземлился самолет, на борту которого находились 238 предполагаемых членов венесуэльской банды и еще 23 члена международной криминальной группировки MS-13. Как отмечает CNN, Вашингтон выплатит Сальвадору шесть миллионов долларов за содержание депортированных мигрантов.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт ранее рассказала, что по указанию президента министерство внутренней безопасности США арестовало около 300 членов Tren de Aragua. Госсекретарь США Марко Рубио назвал депортированных «жестокими преступниками».

В решении о депортации Трамп ссылался на «Закон об иностранных врагах» 1798 года, что позволило ему ускорить высылку мигрантов из страны. AP отмечает, что до этого закон использовался только три раза в американской истории и применялся во время войн. Закон позволяет президенту США депортировать уроженцев «вражеской страны» без предварительных разбирательств и только на основании страны их рождения или гражданства. В своем указе Трамп утверждает, что Tren de Aragua «угрожает вторжением на территорию США». «Все граждане Венесуэлы в возрасте от 14 лет, которые являются членами Tren de Aragua, <…> могут быть задержаны, заключены под стражу и высланы из страны как иностранные враги», — говорится в указе.

Федеральный судья в Вашингтоне Джеймс Боасберг потребовал от администрации Трампа приостановить процесс депортации граждан Венесуэлы. В своем решении он отметил, что самолет с мигрантами, который собирается взлететь или находится в воздухе, должен вернуться в США.

По данным Politico, самолеты с гражданами Венесуэлы уже приближались к месту назначения, когда судья вынес решение. Источник CNN рассказал, что высокопоставленные чиновники Белого дома встретились вечером в субботу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, но в итоге решили не разворачивать самолеты.

В конце февраля 2025 года США объявили группировку Tren de Aragua террористической организацией.