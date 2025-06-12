Протесты против иммиграционных рейдов в США вышли за пределы Калифорнии. В штате Вашингтон прошли задержания и введен комендантский час

Протесты против иммиграционной политики Дональда Трампа вышли за пределы Калифорнии — демонстранты собрались вечером 11 июня в Сиэттле, их разгоняла полиция, пишет The Seattle Times.

Протестующие в Сиэттле выступали против рейдов иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) и решения Трампа ввести войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес. Они собрались в городском парке, а затем пошли маршем в центр города. Некоторые демонстранты начали опрокидывать мусорные контейнеры и подожгли один из них. После того, как из толпы в направлении полиции был запущен фейерверк, полицейские, как пишет The Seattle Times, распылили некое вещество, чтобы разогнать людей.

В городе Спокан в том же штате Вашингтон (он, в отличие от одноименного города, расположен на западном побережье) мэр Лиза Браун ввела чрезвычайное положение и комендантский час с 9:30 вечера до 5 утра.

Это решение было принято после того, как демонстранты не дали сотрудникам ICE покинуть иммиграционное управление в центре города, где, как сообщается, находились беженцы, задержанные на судебных слушаниях ранее. Полиция в Спокане арестовала более 30 человек — «в основном за мелкие правонарушения», пишет CNN.

Активисты планируют провести более масштабные демонстрации в ближайшие дни. Наиболее массовые акции по всей стране в рамках кампании No Kings («Нет королям») запланированы на 14 июня, день, когда в городе Вашингтон пройдет военный парад (а также день рождения Трампа). Администрация Трампа заявила, что продолжит программу рейдов и депортаций, несмотря на протесты.

Протесты против иммиграционных рейдов ICE начались 6 июня в Калифорнии — после того, как число арестованных иммигрантов за неделю превысило 100 человек. Трамп направил в Лос-Анджелес бойцов Нацгвардии, а мэр города объявила комендантский час. Против введения войск выступил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, объявивший, что подаст в суд на президента. В администрации Трампа ему, в свою очередь, посоветовали делать свою работу, а сам Трамп в ответ на вопрос, должен ли глава службы, ответственной за безопасность границ и депортационную политику арестовать Ньюсома, сказал, что «он бы сделал это».

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