В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила, что вводит комендантский час в некоторых районах в центре города из-за продолжающихся протестов против миграционной политики Белого дома.

Комендантский час начал действовать с 20:00 по местному времени (06:00 мск 11 июня) и продлится до 06:00.

По словам Басса, такое решение принято для того, чтобы «остановить вандализм и мародерство».

Вскоре после начала комендантского часа полиция Лос-Анджелеса объявила, что начала «массовые задержания», так как несколько групп протестующих стали собираться в зоне действия ограничений.

С 6 июня в Калифорнии продолжаются массовые протесты против иммиграционной политики администрации Дональда Трампа. Они начались после рейдов, в ходе которых сотрудники иммиграционной службы (ICE) задержали десятки человек. Протесты переросли в столкновения с полицией и беспорядки. В ответ на протесты президент США направил в Калифорнию Национальную гвардию. Против этого выступили власти штата.

По данным мэра Лос-Анджелеса, в результате беспорядков только в ночь на 9 июня были разграблены 23 коммерческих объекта, передает CBS News.

Читайте также

Трамп пытается подавить массовые протесты в Лос-Анджелесе Их участники выступили против антимигрантских рейдов. Власти Калифорнии тоже недовольны. Фотографии

Читайте также

Трамп пытается подавить массовые протесты в Лос-Анджелесе Их участники выступили против антимигрантских рейдов. Власти Калифорнии тоже недовольны. Фотографии