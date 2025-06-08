Трамп ввел две тысячи бойцов Нацгвардии в Лос-Анджелес в связи с беспорядками из-за иммиграционных рейдов

Президент США Дональд Трамп направил две тысячи бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес после двух дней беспорядков, начавшихся из-за иммиграционных рейдов федеральных властей.

Столкновения между протестующими и сотрудниками иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) начались вечером 6 июня в городе Парамаунт к югу от Лос-Анджелеса после иммиграционных рейдов (в том числе в магазине Home Depot) и после того, как число арестованных иммигрантов за неделю превысило 100 человек, пишет Associated Press. На следующий день беспорядки продолжились. Протестующие бросали камни в автомобили пограничного патруля. В ответ правоохранительные органы применили резиновые пули и светошумовые гранаты, а также начали задерживать протестующих.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал не применять насилие. «Федеральное правительство размещает 2000 солдат Национальной гвардии в Лос-Анджелесе — не потому, что есть нехватка сотрудников правоохранительных органов, а потому, что им хочется зрелища», — написал он.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что «жестокие нападения толпы на ICE и федеральные правоохранительные органы направлены на предотвращение высылки нелегальных иностранцев» из США, а при президенте Трампе «насилие и разрушение в отношении федеральных агентов не будут допускаться». Он добавил, что Пентагон «немедленно мобилизует Национальную гвардию», а если насилие продолжится, также будут мобилизованы морские пехотинцы в соседнем Кэмп-Пендлтоне, находящиеся «в состоянии повышенной готовности».

В Белом доме заявили, что «агрессивные толпы» нападали на сотрудников ICE, проводивших «основные операции по депортации», которые «имеют важное значение для остановки вторжения нелегальных преступников в США». При этом, как говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, «беспомощные лидеры-демократы Калифорнии полностью отказались от своей ответственности по защите своих граждан».

Трамп в своих соцсетях поблагодарил Нацгвардию за «отличную работу» в Лос-Анджелесе, а губернатора и мэра назвал «некомпетентными». «МЫ НЕ БУДЕМ ТЕРПЕТЬ эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемыми смутьянами. Кроме того, с этого момента МАСКИ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ носить на протестах», — написал Трамп.