«У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп». Губернатор Калифорнии потребовал отозвать Нацгвардию из Лос-Анджелеса

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом официально потребовал отменить решение о направлении в Лос-Анджелес подразделений Нацгвардии, которое принял президент США Дональд Трамп из-за беспорядков.

Ньюсом в ночь на 9 июня опубликовал в соцсети X копию обращения к главе Пентагона Питу Хегсету, в котором он, в частности, говорит, что только губернатор штата может обращаться к федеральным властям с запросом о вводе Нацгвардии, если ситуация не касается иностранного вторжения или беспорядков, несущих угрозу государственной власти.

Ввод подразделений Нацгвардии в Лос-Анджелес, подчеркнул губернатор Калифорнии, грозит «серьезно обострить ситуацию». Решение о направлении войск, считает Ньюсом, должно быть отозвано.

«У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата — разжигание напряженности и отток ресурсов оттуда, где они действительно нужны», — подчеркнул Ньюсом.

В интервью каналу MSNBC Ньюсом сообщил, что власти Калифорнии в понедельник оспорят ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес в суде. Решение Трампа Ньюсом назвал «незаконным, аморальным и неконституционным», пишет CNN, отметив, что оно только «подливает масла в огонь», а не способствует нормализации обстановки.

В городе Парамаунт к югу от Лос-Анджелеса вечером 6 июня начались беспорядки после антимигрантских рейдов, в ходе которых были задержаны десятки человек. Между протестующими против рейдов и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения. 7 июня беспорядки продолжились. Протестующие бросали камни в автомобили пограничного патруля. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили резиновые пули. Трамп объявил, что направляет в Лос-Анджелес две тысячи бойцов Нацгвардии. В администрации президента США подчеркнули, что считают недопустимым нападение на сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся борьбой с нелегальными мигрантами. Губернатор Калифорнии, в свою очередь, призывал не применять насилие и подчеркнул, что правоохранительные органы штата сами могут справиться с ситуацией.

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