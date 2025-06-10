Калифорния подала в суд на Трампа из-за ввода Нацгвардии для подавления протестов. Президент США заявил, что поддержит арест губернатора штата

Штат Калифорния подал иск против администрации президента США Дональда Трампа в связи с его решением отправить войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов против миграционной политики Белого дома, сообщает The New York Times.

В 22-страничной жалобе, поданной в Федеральный окружной суд в Сан-Франциско, говорится, что Трамп нарушил федеральный закон и Конституцию США.

«Президент Трамп неоднократно прибегал к чрезвычайным мерам, чтобы превысить границы законной исполнительной власти. В субботу, 7 июня, он использовал акцию протеста, которую контролировали местные власти, чтобы совершить еще один беспрецедентный захват власти, на этот раз ценой суверенитета штата Калифорния и вопреки авторитету и роли губернатора как главнокомандующего Национальной гвардией штата», — отмечается в жалобе.

В свою очередь Трамп в разговоре с журналистами 9 июня заявил, что поддержал бы арест губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в связи с массовыми протестами в штате.

У Трампа спросили, должен ли глава службы, ответственной за безопасность границ и депортационную политику, Том Хоман арестовать Ньюсома. «Я бы сделал это, если бы был [на месте Тома]. Он [губернатор Калифорнии] проделал ужасную работу. Мне нравится Гэвин Ньюсом. Он хороший парень, он абсолютно некомпетентен», — приводит слова президента США Politico.

Ньюсом назвал такое заявление Трампа «шагом к авторитаризму».

«Президент США только что призвал арестовать действующего губернатора. Я надеялся, что никогда не доживу до такого дня в Америке. Мне все равно, демократ вы или республиканец, это черта, которую мы как нация не можем пересечь — это несомненный шаг к авторитаризму», — написал он в соцсети X.

С 6 июня в Калифорнии продолжаются массовые протесты против иммиграционной политики администрации Трампа. Они начались после рейдов, в ходе которых сотрудники иммиграционной службы (ICE) задержали десятки человек. Протестующие бросали камни в автомобили сотрудников правоохранительных органов, те применяли против демонстрантов светошумовые гранаты и резиновые пули. 7 июня Трамп распорядился привлечь к подавлению беспорядков Национальную гвардию, но сделал без запроса со стороны властей штата. Ньюсом официально потребовал отменить это решение, отметив, что это «нарушение суверенитета штата», которое может «серьезно обострить ситуацию».

Протесты в Калифорнии

Трамп пытается подавить массовые протесты в Лос-Анджелесе Их участники выступили против антимигрантских рейдов. Власти Калифорнии тоже недовольны. Фотографии

Протесты в Калифорнии

Трамп пытается подавить массовые протесты в Лос-Анджелесе Их участники выступили против антимигрантских рейдов. Власти Калифорнии тоже недовольны. Фотографии