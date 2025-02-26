Трамп предложил продавать за пять миллионов долларов «золотые карты», дающие право претендовать на гражданство США

Президент США Дональд Трамп предложил ввести «золотые карты», дающие право на постоянное место жительства в США и открывающие путь к получению американского гражданства за пять миллионов долларов.

«Богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту. Они будут успешными, будут тратить много денег, платить много налогов и нанимать много людей. США могли бы продать миллион и более „золотых карт“», — сказал Трамп. По его словам, программа будет запущена через две недели.

На вопрос, рассматривает ли Трамп возможность продажи «золотых карт» российским олигархам, президент США ответил: «Да, возможно. Я знаю некоторых российских олигархов, которые очень милые люди».

Предложенные Трампом «золотые карты» должны заменить существующую программу EB-5, которая была запущена в 1992 году, отмечает Axios. Она предлагает иностранцам гринкарты за инвестиции в США (чуть более миллиона долларов или 800 тысяч в экономически неблагополучных зонах). Но пока неясно, может ли администрация Трампа прекратить или изменить существующую программу без одобрения конгресса, пишет издание.

Сам Трамп, как пишет Bloomberg, не считает, что одобрение конгресса необходимо. Агентство отмечает, что президент США хочет сохранить открытыми пути для легальной иммиграции в США — при том, что он же осуществляет одну из самых масштабных депортаций нелегальных мигрантов.

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