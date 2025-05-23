Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете 21 мая показал ему скриншот из видео, которое журналист Reuters снял в Демократической Республике Конго. Трамп представил этот кадр как одно из «доказательств» своих утверждений, что в Южной Африке преследуют и убивают белое население.

Как сообщали американские издания, на встрече Трамп продемонстрировал Рамафосе видео, в котором, как заявил президент США, приводятся доказательства геноцида белых фермеров в ЮАР, а также показал пачку распечатанных статей, в которых, по его словам, говорится об убийстве белых южноафриканцев.

Агентство Reuters обратило внимание на одну из таких распечаток со скриншотом видео. «Это все белые фермеры, которых хоронят», — заявил Трамп, демонстрируя распечатку.

В действительности видео было снято корреспондентом Reuters Джафаром аль-Катанти 3 февраля 2025 года в Демократической Республике Конго. На записи, которую, как подчеркивается, дополнительно проверяла редакция, запечатлены гуманитарные работники, поднимающие мешки с телами погибших в городе Гома. Кадры были сделаны вскоре после нападения повстанцев из группировки М23.

Аль-Катанти рассказал, что в тот день журналистам было чрезвычайно трудно добраться до места событий. «Мне пришлось лично договариваться с представителями М23 и координировать действия с Международным комитетом Красного Креста, чтобы получить разрешение на съемку. Это видео есть только у Reuters», — добавил корреспондент.

Журналист был шокирован, когда увидел, что Трамп показал Рамафосе статью со скриншотом из его видео, пишет Reuters. «На глазах всего мира Трамп использовал мой кадр, снятый в Демократической Республике Конго, чтобы попытаться убедить президента Рамафосу, что в его стране темнокожие убивают белых», — заявил аль-Катанти.

В свою очередь, статья, в которой был использован скриншот и которую показал Трамп, — это публикация консервативного интернет-издания American Thinker о конфликтах и расовой напряженности в Южной Африке и Конго. Кадр Reuters в заметке не подписан, но обозначен как «скриншот с YouTube» со ссылкой на новостной видеорепортаж о Конго, где приводилась информация Reuters.

В Белом доме не ответили на запрос агентства о комментарии. Автор публикации на American Thinker Андреа Видбург заявила Reuters, что Трамп «перепутал изображение». При этом она добавила, что в публикации говорилось о «дисфункциональном, одержимом расовыми проблемами марксистском правительстве» Рамафосы и «указывалось на растущее давление на белых южноафриканцев».

Рамафоса на встрече в Овальном кабинете отверг обвинения Трампа. Южноафриканская делегация пыталась объяснить Трампу происходящее в ЮАР, но президент США, как сообщалось, «оставался непреклонен».

«Если бы имел место геноцид фермеров-африканеров, могу поспорить, что этих трех джентльменов здесь бы не было, включая моего министра сельского хозяйства, его бы не было со мной», — сказал Рамафоса Трампу, имея в виду белых членов делегации ЮАР.

Трамп и его администрация не раз обвиняли ЮАР в геноциде белого населения, а также в том, что власти страны экспроприируют частную собственность. Власти ЮАР отвергают эти обвинения. 20 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в предстоящем саммите G20, который пройдет в Южной Африке. По его словам, это во многом связано с противоречиями между США и ЮАР.