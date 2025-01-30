Повстанцы из группировки M23 Thomas Mukoya / Reuters / Scanpix / LETA

В Демократической республике Конго (бывший Заир) повстанцы из группировки М23 объявили о захвате Гомы — крупнейшего города в провинции Северное Киву на востоке страны. Помощь им оказывает соседняя Руанда: отчеты ООН свидетельствуют о том, что на стороне М23 в боевых действиях участвуют регулярные части руандийской армии — однако официально в Руанде это отрицают. Расширение масштаба боевых действий в регионе, где они длятся десятилетиями, может привести к гуманитарной катастрофе — это миллионы беженцев и эпидемии опасных болезней.

Северное Киву — регион на востоке ДР Конго, граничащий с Руандой и Угандой. Конфликты между повстанческими группировками и центральным правительством продолжаются там с перерывами около 20 лет. Истоки конфликта — в геноциде в Руанде 1994 года. Тогда в Заир (это название ДР Конго носила до 1997 года) сначала бежали тысячи тутси, спасавшихся от геноцида со стороны хуту у себя на родине, а затем, после в Руанде, — уже хуту, опасавшиеся преследований со стороны нового правительства за участие в геноциде.

В среде этих беженцев формировались вооруженные группировки, которые называли своей целью защиту соплеменников, — с ростом численности и влияния они начали брать под свой контроль контрабанду полезных ископаемых и открыто конфликтовать с официальными властями ДР Конго. В 2004 году тутси подняли мятеж в Северном Киву, обвинив власти в потворстве действиям группировок хуту, которые якобы планировали организовать новый геноцид. Боевые действия продолжались пять лет, пока в 2009 году не были заключены мирные соглашения: повстанцы согласились сложить оружие в обмен на представительство в парламенте и армии. Негласную поддержку повстанцам оказывала Руанда, которая с помощью соплеменников (с 1994 года у власти в Руанде находятся тутси) рассчитывала усилить свое влияние в регионе.

Тела убитых солдат армии ДР Конго на улицах Гомы AFP / Scanpix / LETA

Сожженный автомобиль на улицах Гомы AFP / Scanpix / LETA

В 2012 году тутси, уже служившие в официальных войсках ДР Конго, подняли новый мятеж, обвинив президента Жозефа Кабилу в фальсификации прошедших незадолго до этого выборов. Бои с повстанцами (они назвали себя «Движение 23 марта» или M23, в честь даты мирного соглашения 2009 года) продолжались более полутора лет, после чего при посредничестве мирового сообщества были достигнуты мирные договоренности: в регионе развернули силы под эгидой ООН, М23 была разоружена, большинство ее бывших бойцов приняла у себя , а власти ДР Конго взяли на себя новые обязательства по защите этнических тутси.

В конфликте 2012-2013 годов Руанда поддерживала М23 намного более активно, чем за пять лет до этого. ООН в своих отчетах сообщала, что де-факто командование военными операциями боевиков осуществлял министр обороны этой страны. Власти ДР Конго официально называли действия Руанды «вторжением», но власти самой Руанды категорически отрицали прямое участие в конфликте. США и другие страны свернули ряд программ помощи и экономических проектов в Руанде — эти меры во многом стали определяющими для прекращения боев.

Нынешняя активная фаза конфликта между повстанцами-тутси и конголезским правительством началась в 2022 году: возобновившая деятельность М23 обвинила власти ДР Конго в неисполнении договоренностей десятилетней давности — в частности, в неспособности защитить тутси от вооруженных группировок хуту. Власть центрального правительства в регионе действительно во многом декларативна, и фактически многие территории контролируют десятки разных группировок. Там ведется добыча полезных ископаемых — кобальта, тантала, вольфрама, золота, — которые затем контрабандой попадают на мировые рынки. Благодаря тому, что контрабандные потоки, в основном, идут имено через Руанду, эта страна является основным бенефициаром сложившейся ситуации.

Как добывают кобальт в Африке За два года кобальт подорожал в три раза. В африканских шахтах его добывают дети

Эксперты указывали, что в действительности причиной нового восстания М23 было желание Руанды помешать реализации крупных инфраструктурных проектов ДР Конго с Угандой. К 2024 году Руанда начала открыто угрожать соседней стране полномасштабной войной — в июне президент Поль Кагаме заявил, что «мы готовы сражаться, если это необходимо». А месяц спустя эксперты ООН выпустили доклад, в котором говорилось, что в боевых действиях против конголезских войск, помимо повстанцев М23, принимают прямое участие от трех до четырех тысяч солдат армии Руанды (и даже эту оценку называли «консервативной»).

Жители Гомы, бежавшие из города после его захвата повстанцами Thomas Mukoya / Reuters / Scanpix / LETA

Солдат вооруженных сил ДР Конго получает помощь после ранения Thomas Mukoya / Reuters / Scanpix / LETA

В начале 2025 года М23 предприняла масштабное наступление на город Гома — бои продолжались несколько дней, и 26 января повстанцы объявили, что он находится под их контролем. Захват города с населением около двух миллионов человек привлек внимание многих мировых СМИ.

Некоторые журналисты увидели сходство между действиями Руанды в ДР Конго и войной, которую Россия с 2014 по 2022 год вела в Донбассе, при этом категорически отрицая на официальном уровне свое участие в боевых действиях. «Руанда действует как Путин — но в Конго», — так озаглавил аналитическую статью журнал The Economist. Издание выразило опасения, что остановить Руанду может быть сложнее, чем 10 лет назад: если тогда Западу было достаточно пригрозить экономическими мерами, то сейчас этого может не хватить. У Руанды появились влиятельные партнеры, такие как Китай и Турция, которые могут отказаться свернуть выгодную торговлю с этой страной.

Впрочем, пока этого не делает и Запад. Госдепартамент США хоть и заявил о необходимости немедленного прекращения огня и прямо потребовал от Руанды вывести войска (наличие которых эта страна так и не признала) из ДР Конго и начать переговоры, пока не угрожал какими-либо односторонними санкциями. В Вашингтоне лишь заявили о необходимости обсуждения мер по деэскалации на уровне Совбеза ООН. Тем временем в Киншасе — столице ДР Конго — начались массовые демонстрации перед посольствами западных стран, которые перерастают в погромы. Участники акций недовольны отсутствием жесткой международной реакции на действия повстанцев и властей Руанды.

Похороны жителя провинции Северное Киву, убитого в результате нападения повстанцев EPA / Scanpix / LETA

Протестующие у посольства Руанды в Киншасе Chris Milosi / EPA / Scanpix / LETA

По имеющимся оценкам, в результате захвата Гомы за несколько дней были убиты несколько человек (не считая собственно комбатантов и нескольких миротворцев ООН), более 700 получили ранения, из города поступают сообщения о грабежах и изнасилованиях. С начала наступления повстанцев 400 тысяч человек покинули свои дома.

Дальнейшее обострение конфликта, считают в ООН, может привести к еще более масштабному кризису, который сделает беженцами и поставит на грань гибели миллионы людей. Продолжение боевых действий может также привести к неконтролируемому распространению заразных инфекционных болезней, таких как оспа обезьян. Из-за отсутствия электроснабжения в Гоме оказалась обесточена биолаборатория, где находятся образцы вируса Эбола: в Красном кресте предупредили, что их длительное хранение без морозильных камер создает серьезный риск утечки.