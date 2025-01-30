«Руанда действует как Путин» В мире — еще одна война. Руанда напала на ДР Конго, но говорит, что она ни при чем — а воюют там повстанцы-тутси, чтобы защититься от хуту
В Демократической республике Конго (бывший Заир) повстанцы из группировки М23 объявили о захвате Гомы — крупнейшего города в провинции Северное Киву на востоке страны. Помощь им оказывает соседняя Руанда: отчеты ООН свидетельствуют о том, что на стороне М23 в боевых действиях участвуют регулярные части руандийской армии — однако официально в Руанде это отрицают. Расширение масштаба боевых действий в регионе, где они длятся десятилетиями, может привести к гуманитарной катастрофе — это миллионы беженцев и эпидемии опасных болезней.
Северное Киву — регион на востоке ДР Конго, граничащий с Руандой и Угандой. Конфликты между повстанческими группировками и центральным правительством продолжаются там с перерывами около 20 лет. Истоки конфликта — в геноциде в Руанде 1994 года. Тогда в Заир (это название ДР Конго носила до 1997 года) сначала бежали тысячи тутси, спасавшихся от геноцида со стороны хуту у себя на родине, а затем, после смены власти в Руанде, — уже хуту, опасавшиеся преследований со стороны нового правительства за участие в геноциде.
В среде этих беженцев формировались вооруженные группировки, которые называли своей целью защиту соплеменников, — с ростом численности и влияния они начали брать под свой контроль контрабанду полезных ископаемых и открыто конфликтовать с официальными властями ДР Конго. В 2004 году тутси подняли мятеж в Северном Киву, обвинив власти в потворстве действиям группировок хуту, которые якобы планировали организовать новый геноцид. Боевые действия продолжались пять лет, пока в 2009 году не были заключены мирные соглашения: повстанцы согласились сложить оружие в обмен на представительство в парламенте и армии. Негласную поддержку повстанцам оказывала Руанда, которая с помощью соплеменников (с 1994 года у власти в Руанде находятся тутси) рассчитывала усилить свое влияние в регионе.
В 2012 году тутси, уже служившие в официальных войсках ДР Конго, подняли новый мятеж, обвинив президента Жозефа Кабилу в фальсификации прошедших незадолго до этого выборов. Бои с повстанцами (они назвали себя «Движение 23 марта» или M23, в честь даты мирного соглашения 2009 года) продолжались более полутора лет, после чего при посредничестве мирового сообщества были достигнуты мирные договоренности: в регионе развернули силы под эгидой ООН, М23 была разоружена, большинство ее бывших бойцов приняла у себя Уганда, а власти ДР Конго взяли на себя новые обязательства по защите этнических тутси.
В конфликте 2012-2013 годов Руанда поддерживала М23 намного более активно, чем за пять лет до этого. ООН в своих отчетах сообщала, что де-факто командование военными операциями боевиков осуществлял министр обороны этой страны. Власти ДР Конго официально называли действия Руанды «вторжением», но власти самой Руанды категорически отрицали прямое участие в конфликте. США и другие страны свернули ряд программ помощи и экономических проектов в Руанде — эти меры во многом стали определяющими для прекращения боев.
Нынешняя активная фаза конфликта между повстанцами-тутси и конголезским правительством началась в 2022 году: возобновившая деятельность М23 обвинила власти ДР Конго в неисполнении договоренностей десятилетней давности — в частности, в неспособности защитить тутси от вооруженных группировок хуту. Власть центрального правительства в регионе действительно во многом декларативна, и фактически многие территории контролируют десятки разных группировок. Там ведется добыча полезных ископаемых — кобальта, тантала, вольфрама, золота, — которые затем контрабандой попадают на мировые рынки. Благодаря тому, что контрабандные потоки, в основном, идут имено через Руанду, эта страна является основным бенефициаром сложившейся ситуации.
Эксперты указывали, что в действительности причиной нового восстания М23 было желание Руанды помешать реализации крупных инфраструктурных проектов ДР Конго с Угандой. К 2024 году Руанда начала открыто угрожать соседней стране полномасштабной войной — в июне президент Поль Кагаме заявил, что «мы готовы сражаться, если это необходимо». А месяц спустя эксперты ООН выпустили доклад, в котором говорилось, что в боевых действиях против конголезских войск, помимо повстанцев М23, принимают прямое участие от трех до четырех тысяч солдат армии Руанды (и даже эту оценку называли «консервативной»).
В начале 2025 года М23 предприняла масштабное наступление на город Гома — бои продолжались несколько дней, и 26 января повстанцы объявили, что он находится под их контролем. Захват города с населением около двух миллионов человек привлек внимание многих мировых СМИ.
Некоторые журналисты увидели сходство между действиями Руанды в ДР Конго и войной, которую Россия с 2014 по 2022 год вела в Донбассе, при этом категорически отрицая на официальном уровне свое участие в боевых действиях. «Руанда действует как Путин — но в Конго», — так озаглавил аналитическую статью журнал The Economist. Издание выразило опасения, что остановить Руанду может быть сложнее, чем 10 лет назад: если тогда Западу было достаточно пригрозить экономическими мерами, то сейчас этого может не хватить. У Руанды появились влиятельные партнеры, такие как Китай и Турция, которые могут отказаться свернуть выгодную торговлю с этой страной.
Впрочем, пока этого не делает и Запад. Госдепартамент США хоть и заявил о необходимости немедленного прекращения огня и прямо потребовал от Руанды вывести войска (наличие которых эта страна так и не признала) из ДР Конго и начать переговоры, пока не угрожал какими-либо односторонними санкциями. В Вашингтоне лишь заявили о необходимости обсуждения мер по деэскалации на уровне Совбеза ООН. Тем временем в Киншасе — столице ДР Конго — начались массовые демонстрации перед посольствами западных стран, которые перерастают в погромы. Участники акций недовольны отсутствием жесткой международной реакции на действия повстанцев и властей Руанды.
По имеющимся оценкам, в результате захвата Гомы за несколько дней были убиты несколько человек (не считая собственно комбатантов и нескольких миротворцев ООН), более 700 получили ранения, из города поступают сообщения о грабежах и изнасилованиях. С начала наступления повстанцев 400 тысяч человек покинули свои дома.
Дальнейшее обострение конфликта, считают в ООН, может привести к еще более масштабному кризису, который сделает беженцами и поставит на грань гибели миллионы людей. Продолжение боевых действий может также привести к неконтролируемому распространению заразных инфекционных болезней, таких как оспа обезьян. Из-за отсутствия электроснабжения в Гоме оказалась обесточена биолаборатория, где находятся образцы вируса Эбола: в Красном кресте предупредили, что их длительное хранение без морозильных камер создает серьезный риск утечки.