Рубио: США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР из-за несогласия с повесткой

США не будут участвовать в предстоящем саммите G20 в ЮАР ни на уровне глав дипломатии, ни на уровне президента, заявил госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, это во многом связано с противоречиями между США и ЮАР. Белый дом не согласен с повесткой, которую формирует ЮАР — она не отражает приоритеты администрации президента США, добавил Рубио.

Рубио еще в начале февраля заявлял, что не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге. «ЮАР делает очень плохие вещи. Экспроприирует частную собственность. Использует G20 для продвижения „солидарности, равенства и устойчивости“. Другими словами: разнообразие, справедливость, инклюзивность ( ) и изменение климата. Моя работа — продвигать национальные интересы Америки, а не тратить деньги налогоплательщиков или нянчиться с антиамериканизмом», — написал он.

В феврале глава Минфина США Скотт Бессент не стал участвовать в регулярной встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран G20 в Кейптауне. Reuters отмечал, что это решение «крайне необычно», поскольку США часто возглавляют соглашения G20 по вопросам финансовой и денежно-кредитной политики. Бессент объяснил свое отсутствие «обязательствами в Вашингтоне» и сказал, что его заменит высокопоставленный чиновник.

В середине мая газета The Washington Post выяснила, что США приостанавливают подготовку к саммиту G20 в ЮАР. Ранее Трамп не раз обвинял ЮАР в геноциде белых граждан и пообещал пропустить саммит, если «ситуация не будет урегулирована». Многие чиновники администрации Трампа также не поддерживают позицию G20 по изменению климата и ЛГБТ. Власти ЮАР обвинения в «белом геноциде» отвергают. Саммит «Большой двадцатки» пройдет 21–22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге.

C 19 по 22 мая у президента ЮАР Сирила Рамафосы был запланирован рабочий визит в США, в ходе которого он должен встретиться с Дональдом Трампом. По данным Bloomberg, советники Рамафосы опасаются, что тот «рискует получить выговор наподобие Владимира Зеленского в Овальном кабинете».